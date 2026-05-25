Ολυμπιακός: Πάει και για Κι μετά τον Μοντέρο

Μετά την επικείμενη συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για έναν ακόμη παίκτη της Βαλένθια, με τον Μπράξτον Κι σύμφωνα με δημοσίευμα να αποτελεί μεταγραφικό στόχο για τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Στον πυρετό των μεταγραφών φαίνεται πως έχει μπει ο Ολυμπιακός, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, με τους «ερυθρόλευκους» να ενισχύον ακόμη περισσότερο την περιφέρεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τοπικό Μέσο της Βαλένθια, ο Μοντέρο δεν είναι ο μοναδικός από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ που έχει ξεχωρίσει η ομάδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με την «Tribuna Deportiva», ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Μπράξτον Κι, με το συμβόλαιο του Αμερικάνου με τη Βαλένθια να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Κι έχει καταγράψει συνολικά 34 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 3.5 ριμνπάουντ και 1.1 ασίστ.

