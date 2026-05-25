AEK: Η Μπεσίκτας κάνει όνειρα για Νίκολιτς - Ποια είναι η πραγματικότητα

Οι «μαύροι αετοί» βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Στην Τουρκία, πάντως, ενέπλεξαν και το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι φυσιολογικό να τράβηξε τα βλέμματα, έπειτα από την εξαιρετική χρονιά που είχε η ΑΕΚ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρουν στη γειτονική μας χώρα, ένα από τα άλλα ονόματα που έχει ξεχωρίσει ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάλ Ανταλί, είναι αυτό του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος, πάντως, παραμένει προσηλωμένος στην «Ένωση» και την επόμενη ημέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όπως έχετε διαβάσει, άλλωστε, υπάρχει κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς, ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία τους και πέρα από το τρέχον συμβόλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Ο Σέρβος βλέπει ότι η ΑΕΚ διαθέτει το ιδανικό περιβάλλον, ώστε να γίνει η ομάδα στην οποία θα καταφέρει να μείνει για περισσότερο από μια διετία, αφήνοντας το αποτύπωμά του.

Καθοριστικό ρόλο στην επιθυμία του να συνεχίσει στην «Ένωση» παίζουν οι άριστες σχέσεις που διατηρεί τόσο με τον Μάριο Ηλιόπουλο όσο και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά κι η συνολική λειτουργία του συλλόγου κι η δυναμική που του προσφέρει ο κόσμος κι η Allwyn Arena.

Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι οι φιλοδοξίες της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς συμβαδίζουν κι ως εκ τούτου αυτό δημιουργεί κοινή επιθυμία για να συνεχιστεί η συνεργασίας πέρα από το υπάρχον συμβόλαιο. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί επίσημα το προσεχές διάστημα κι ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες αποχώρησής από την «Ένωση».