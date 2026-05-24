· ΑΕΚ

Κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο: Το ιδανικό περιβάλλον και το στίγμα Ριμπάλτα

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με δηλώσεις του στη Σερβία έδωσε το στίγμα για την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος βλέπει στην ΑΕΚ το ιδανικό περιβάλλον για να αφήσει αποτύπωμα του.

Βαγγέλης Πάτας

Κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο: Το ιδανικό περιβάλλον και το στίγμα Ριμπάλτα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ παραχώρησε συνέντευξη στο Mozzartsport, όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τα συμβόλαια των Μάρκο Νίκολιτς και Λούκα Γιόβιτς.

Για την περίπτωση του Σέρβου επιθετικού διαβάσατε όλες τις λεπτομέρειες, ενώ όσον αφορά στο συμβόλαιο του συμπατριώτη του τεχνικού, ο Ριμπάλτα άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Όλοι μας στο ποδόσφαιρο γνωρίζουμε ότι δεν είναι ιδανικό να μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο ενός συμβολαίου χωρίς σταθερότητα. Θέλουμε σταθερότητα. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε ακόμη λίγο, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα καθίσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ήταν αναμενόμενο δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για το πότε θα ξεκινήσουν οι επίσημες επαφές, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Καταλανός, όμως, έδωσε στο στίγμα για την ξεκάθαρη διάθεση που υπάρχει στην ΑΕΚ, όσον αφορά στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κι εκείνος από την πλευρά του δείχνει απόλυτα ικανοποιημένος. Ο Σέρβος βλέπει ότι η ΑΕΚ διαθέτει το ιδανικό περιβάλλον, ώστε να γίνει η ομάδα στην οποία θα καταφέρει να μείνει για περισσότερο από μια διετία, αφήνοντας το αποτύπωμά του.

Καθοριστικό ρόλο στην επιθυμία του να συνεχίσει στην «Ένωση» παίζουν οι άριστες σχέσεις που διατηρεί τόσο με τον Μάριο Ηλιόπουλο όσο και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά κι η συνολική λειτουργία του συλλόγου κι η δυναμική που του προσφέρει ο κόσμος κι η Allwyn Arena.

Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι οι φιλοδοξίες της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς συμβαδίζουν κι ως εκ τούτου αυτό δημιουργεί κοινή επιθυμία για να συνεχιστεί η συνεργασίας πέρα από το υπάρχον συμβόλαιο. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί επίσημα το προσεχές διάστημα.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
12:36 SUPER LEAGUE

Κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο: Το ιδανικό περιβάλλον και το στίγμα Ριμπάλτα

11:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Εμπαπέ ξανά πρώτος σκόρερ στη LaLiga

11:23 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

11:09 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Τότεναμ - Έβερτον

10:57 EUROLEAGUE

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλή επιτυχία στους ερυθρόλευκους!»

10:24 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό, μετά το χάος της Παρασκευής!

10:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τότεναμ, Γουέστ Χαμ παίζουν την παραμονή τους στο θρίλερ της τελευταίας αγωνιστικής

09:28 EUROLEAGUE

Μπασκόνια: «Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Περάσοβιτς ο Κερεχέτα»

09:00 NBA

NBA: Τα highlights του Καβαλίερς – Νικς

08:46 NBA

NBA: Οι Νικς απέχουν μια νίκη από την επιστροφή στους τελικούς, έπειτα από 27 χρόνια!

08:15 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ρεβάνς, το repeat και η κορυφή

07:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν ο Οράιλι της Σίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας