Κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο: Το ιδανικό περιβάλλον και το στίγμα Ριμπάλτα

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ παραχώρησε συνέντευξη στο Mozzartsport, όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τα συμβόλαια των Μάρκο Νίκολιτς και Λούκα Γιόβιτς.

Για την περίπτωση του Σέρβου επιθετικού διαβάσατε όλες τις λεπτομέρειες, ενώ όσον αφορά στο συμβόλαιο του συμπατριώτη του τεχνικού, ο Ριμπάλτα άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Όλοι μας στο ποδόσφαιρο γνωρίζουμε ότι δεν είναι ιδανικό να μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο ενός συμβολαίου χωρίς σταθερότητα. Θέλουμε σταθερότητα. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε ακόμη λίγο, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα καθίσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ήταν αναμενόμενο δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για το πότε θα ξεκινήσουν οι επίσημες επαφές, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Καταλανός, όμως, έδωσε στο στίγμα για την ξεκάθαρη διάθεση που υπάρχει στην ΑΕΚ, όσον αφορά στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος κι εκείνος από την πλευρά του δείχνει απόλυτα ικανοποιημένος. Ο Σέρβος βλέπει ότι η ΑΕΚ διαθέτει το ιδανικό περιβάλλον, ώστε να γίνει η ομάδα στην οποία θα καταφέρει να μείνει για περισσότερο από μια διετία, αφήνοντας το αποτύπωμά του.

Καθοριστικό ρόλο στην επιθυμία του να συνεχίσει στην «Ένωση» παίζουν οι άριστες σχέσεις που διατηρεί τόσο με τον Μάριο Ηλιόπουλο όσο και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά κι η συνολική λειτουργία του συλλόγου κι η δυναμική που του προσφέρει ο κόσμος κι η Allwyn Arena.

Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι οι φιλοδοξίες της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολιτς συμβαδίζουν κι ως εκ τούτου αυτό δημιουργεί κοινή επιθυμία για να συνεχιστεί η συνεργασίας πέρα από το υπάρχον συμβόλαιο. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί επίσημα το προσεχές διάστημα.