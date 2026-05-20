Γιόβιτς: «Ο γιος μου με ρώτησε γιατί δεν υπογράφω στην ΑΕΚ ως το τέλος της καριέρας μου»

Ο Σέρβος επιθετικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιλογή του να μετακομίσει στην «Ένωση», τονίζοντας πως αισθάνεται ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, αποκάλυψε και ένα ιδιαίτερο οικογενειακό στιγμιότυπο, μεταφέροντας ατάκα του γιου του σχετικά με την παρουσία τους στην Ελλάδα και τη ζωή στην Αθήνα.

Παράλληλα, στάθηκε στη συμβολή του Νίκολιτς, αποκαλύπτοντας πως τα λόγια του προπονητή προς τον ίδιο και τον Γκατσίνοβιτς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή και την ψυχολογία τους μέσα στη χρονιά.

Ο Γιόβιτς αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις του Νίκολιτς στο παιχνίδι των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας ότι οι κινήσεις του προπονητή αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ανατροπή και τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.

Τέλος, ο Σέρβος φορ γνωστοποίησε ότι δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας το προσεχές διάστημα, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ΑΕΚ.

Η συνέντευξη του Λούκα Γιόβιτς στη «Mozzart»

Πώς βλέπεις την απόφασή σου να έρθεις στην ΑΕΚ και την κατάκτηση του τίτλου;

«Στις προηγούμενες ομάδες που κατέκτησα τρόπαια, δεν είχα τον χρόνο συμμετοχής και τα γκολ που είχα φέτος. Γι’ αυτό αυτός ο τίτλος μού είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν μια πρόκληση, γιατί όταν ήρθα, ο κόσμος δεν μας θεωρούσε σοβαρούς διεκδικητές. Αυτή η υποτίμηση με τράβηξε. Μιλώντας με τον Μάρκο Νικόλιτς και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, αναγνώρισα το όραμά τους και την επιθυμία τους να παλέψουμε για κάτι μεγάλο. Αποδείχθηκε ότι έκανα τη σωστή επιλογή».

Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που άλλαξε η νοοτροπία της ομάδας μέσα στη σεζόν;

«Όταν χάσαμε από τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας και μετά από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, και τα δύο ματς με 0-2, ο Μάρκο Νικόλιτς «επιτέθηκε» σε μένα και τον Μιγιάτ (Γκατσίνοβιτς) στα αποδυτήρια. Μας είπε ότι περίμενε περισσότερα, ότι ήρθα ως το μεγάλο όνομα για να βοηθήσω σε τέτοια ματς και ότι η γλώσσα του σώματός μου ήταν κακή. Για μένα, αυτό ήταν το πιο σημαντικό σημείο της σεζόν. Από εκεί άλλαξαν όλα προς το καλύτερο. Ο Νικόλιτς έδειξε ότι δεν τον νοιάζει που είμαστε Σέρβοι ή ποιο είναι το όνομά μου. Σου λέει αυτό που σκέφτεται κατάμουτρα και ξέρεις ανά πάσα στιγμή πού πατάς».

Πώς διαχειριστήκατε την πίεση στα playoffs όταν οι αντίπαλοι σας πλησίασαν βαθμολογικά;

«Έξω από την ομάδα δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι είμαστε σε πανικό, ενώ είχαμε 6 βαθμούς διαφορά! Εμείς ξέραμε ότι όλα ήταν στα χέρια μας. Ακόμα και όταν δεχτήκαμε εκείνο το άτυχο γκολ από τον Τετεή κόντρα στον Παναθηναϊκό, η ομάδα έβγαλε χαρακτήρα. Ο Μάρκο έβαλε τρίτο φορ στα δεξιά, μας έδειξε τι ήθελε και γυρίσαμε το ματς. Αυτή η ομάδα έχτισε μέταλλο, κάτι που δεν είχε πέρυσι όταν έκανε έξι ήττες στα playoffs».

Πέτυχες 21 γκολ φέτος. Είσαι ικανοποιημένος από τα νούμερά σου;

«Είμαι γεμάτος, αλλά ξέρω ότι μπορώ και καλύτερα. Είμαι απαιτητικός με τον εαυτό μου. Στην αρχή της σεζόν έχασα πολλές ευκαιρίες, ενώ δεν έκανα προετοιμασία και μετά είχα τραυματισμούς στον αστράγαλο και το γόνατο. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά στην προετοιμασία, μπορώ να ξεπεράσω τα 20 γκολ μόνο στο πρωτάθλημα. Επίσης, στο Conference League έβαλα μόνο 3 γκολ, τα δύο με πέναλτι, τα οποία… υπολογίζω λίγο λιγότερο γιατί δεν “αρπάζω” γκολ, αν και πρέπει να τα βάλεις».

Έχεις χτίσει μια… παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας 7 γκολ εναντίον του.

«Έτσι έτυχε, αλλά έχει και λίγο παρασκήνιο (γελάει). Όταν ήρθα, ένα από τα βασικά μου κίνητρα ήταν να “κλέψω” τον τίτλο από τον Μαξίμοβιτς (πρώην παίκτη του ΠΑΟ) και να τον κερδίζω συνέχεια. Φοβήθηκε και έφυγε για το Ντουμπάι! Ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω και πλήρωσε το μάρμαρο. Ξέρω ότι το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Αθήνα, αν και οι οπαδοί προτιμούν τις νίκες με τον Ολυμπιακό λόγω ιστορίας».

Είδαμε στη φιέστα σέρβικες, κροατικές και αλβανικές σημαίες μαζί. Πώς είναι οι σχέσεις σας;

«Είναι ακριβώς έτσι όπως το είδατε, είμαστε μια πραγματική παρέα. Εγώ χωρίζω τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, όχι σε Κροάτες ή Αλβανούς. Έχω πολλούς Κροάτες φίλους, ο προσωπικός μου γυμναστής είναι από την Κροατία, ο μάνατζέρ μου ήταν ο Φάλι Ραμαντάνι. Εκεί τελειώνει η κουβέντα για μένα».

Πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι παίκτες με μικρότερο χρόνο συμμετοχής δεν δημιούργησαν προβλήματα;

«Ήταν κομβικό. Όταν στην προπόνηση και οι 22 παίκτες δίνουν το 100%, μας σπρώχνουν όλους να είμαστε στο ανώτερο επίπεδο. Ο Ντομαγκόι Βίντα είναι ίσως ο πιο δυνατός χαρακτήρας στην ομάδα, όπως και ο Περέιρα. Επίσης, ο Μάρκο Γκρούγιτς, παρόλο που δεν είχε τα λεπτά που του άξιζαν, ήταν ο απόλυτος επαγγελματίας από την πρώτη ως την τελευταία μέρα. Λυπάμαι μόνο για εκείνον, γιατί έχει την ποιότητα να παίζει εδώ, αλλά δεν του έκατσαν τα πράγματα».

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για την επόμενη σεζόν; Θα μείνεις στην Αθήνα;

«Μου αρέσει πολύ εδώ. Είμαστε πολλοί Βαλκάνιοι, τα μεσημέρια πηγαίνουμε μαζί με τα παιδιά μας στο πάρκο, οι γιοι μου πηγαίνουν σε διεθνή σχολεία και νιώθουν υπέροχα. Μάλιστα, ο γιος μου με ρώτησε πρόσφατα: “Μπαμπά, γιατί υπέγραψες μόνο για δύο χρόνια στην ΑΕΚ και δεν υπογράφεις μέχρι το τέλος της καριέρας σου;”. Θέλω να μείνω και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα. Στόχος μας είναι να ανεβάσουμε την ομάδα επίπεδο, να μπούμε στο Champions League και να διεκδικήσουμε αποτελέσματα».

Στο Conference League σάς έμεινε μια πικρία από τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο;

«Μεγάλη πικρία. Έχασα τη ρεβάνς λόγω μιας κίτρινης κάρτας στο πρώτο ματς. Στη Μαδρίτη δεν προσαρμοστούμε λόγω ζέστης και κακού γηπέδου και δεχτήκαμε εύκολα γκολ. Στη ρεβάνς, παρόλο που δεν έπαιζα, η ομάδα έκανε το καλύτερό της παιχνίδι, προηγήθηκε 3-0 στο 50′, αλλά δεχτήκαμε γκολ στην πρώτη τους ευκαιρία και ξεμείναμε από δυνάμεις. Δείξαμε ότι είχαμε την ποιότητα να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να κατακτήσουμε το τρόπαιο, ειδικά αν δεις ότι η Ράγιο απέκλεισε μετά το Στρασβούργο και πήγε τελικό».