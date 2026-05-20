Κουτλουάι σε Χέιζ-Ντέιβις: «Σκύψε το κεφάλι και ζήτα συγγνώμη»

Έξαλλος ο Ιμπραϊμ Κουτλουάι με τις συνεχόμενες αναρτήσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο βετεράνος Τούρκος παίκτης άσκησε έντονη κριτική στον παίκτη του «τριφυλλιού» για τις ατάκες που χρησιμοποίησε περί… παιδικού παιχνιδιού και τόνισε ότι δε μπορείς να έχεις αυτή τη νοοτροπία όταν αμείβεσαι με 5 εκατομμύρια τον χρόνο, καλώντας τον Χέιζ-Ντέιβις να ζητήσει άμεσα συγγνώμη.

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου», ήταν μία από τις ατάκες του Χέις-Ντέιβις, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του «Ίμπο».

Ο Τούρκος παλαίμαχος σε δηλώσεις του στο «Socrates» τόνισε: «Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς "παιδικό παιχνίδι". Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσεις του στιλ "δεν με νοιάζει"... Βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι».