Ο Παναθηναϊκός κρατά ψηλά την Ελληνική σημαία στη Euroleague

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση όσον αφορά τις κατακτήσεις και ανά χώρα. Εκεί η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με δέκα κατακτήσεις. Με τον Παναθηναϊκό να έχει επτά και τον Ολυμπιακό τρεις.

Πρώτη φυσικά είναι η Ισπανία, με την Ιταλία να ακολουθεί.

Συνολικά εννιά χώρες έχουν ομάδες που έχουν κατακτήσει τίτλους.

Αναλυτικά η λίστα:

Χώρα Κατακτήσεις

Ισπανία 14 (τρεις ομάδες)

Ιταλία 13 (πέντε ομάδες)

ΕΛΛΑΔΑ 10 (δύο ομάδες)

Σοβιετική Ένωση* 8 (τρεις ομάδες)

Γιουγκοσλαβία* 7 (τέσσερις ομάδες)

Ισραήλ 6 (μία ομάδα)

Ρωσία 4 (μία ομάδα)

Τουρκία 4 (δύο ομάδες)

Γαλλία 1 (μία ομάδα)