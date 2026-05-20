Ο Παναθηναϊκός κρατά ψηλά την Ελληνική σημαία στη Euroleague
Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στη λίστα με της περισσότερες κατακτήσεις Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με 10, με τον Παναθηναϊκό να έχει 7 κατακτήσεις και τον Ολυμπιακό 3.
Πρώτη φυσικά είναι η Ισπανία, με την Ιταλία να ακολουθεί.
Συνολικά εννιά χώρες έχουν ομάδες που έχουν κατακτήσει τίτλους.
Αναλυτικά η λίστα:
Χώρα Κατακτήσεις
Ισπανία 14 (τρεις ομάδες)
Ιταλία 13 (πέντε ομάδες)
ΕΛΛΑΔΑ 10 (δύο ομάδες)
Σοβιετική Ένωση* 8 (τρεις ομάδες)
Γιουγκοσλαβία* 7 (τέσσερις ομάδες)
Ισραήλ 6 (μία ομάδα)
Ρωσία 4 (μία ομάδα)
Τουρκία 4 (δύο ομάδες)
Γαλλία 1 (μία ομάδα)