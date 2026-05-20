Χέιζ-Ντέιβις: «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν» (vid)

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, από το Final Four της EuroLeague, ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις ανέβασε στο κανάλι που έχει στο youtube αρκετό υλικό από τους αγώνες με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός αν και κατάφερε να κάνει δύο διπλά στο ξεκίνημα της σειράς και να πάρει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης, στη συνέχεια έχασε τρία συνεχόμενα ματς και έμεινε εκτός Final-4.

Ο Χέιζ-Ντέιβις «ανέβασε» ένα βίντεο από τη σειρά με τους Ισπανούς και έγραψε… «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν. Του χρόνου πάλι».