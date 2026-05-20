Χέιζ-Ντέιβις: «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν» (vid)
Λίγο πριν από το Final-4 του Telekom Center Athens, o παίκτης του Παναθηναϊκού ανέβασε στο κανάλι του στο youtube φάσεις από τη σειρά με τη Βαλένθια και έδωσε το σύνθημα για την νέα σεζόν.
Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, από το Final Four της EuroLeague, ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις ανέβασε στο κανάλι που έχει στο youtube αρκετό υλικό από τους αγώνες με τη Βαλένθια.
Ο Παναθηναϊκός αν και κατάφερε να κάνει δύο διπλά στο ξεκίνημα της σειράς και να πάρει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης, στη συνέχεια έχασε τρία συνεχόμενα ματς και έμεινε εκτός Final-4.
Ο Χέιζ-Ντέιβις «ανέβασε» ένα βίντεο από τη σειρά με τους Ισπανούς και έγραψε… «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν. Του χρόνου πάλι».