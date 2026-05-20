· Μπενφίκα

«Η Μπεσίκτας προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Παυλίδη»

Μυθική πρόταση καταθέτει η Μπεσίκτας, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, στην Μπενφίκα για να κάνει δικό της τον Έλληνα striker.

«Η Μπεσίκτας προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Παυλίδη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φανταστική σεζόν που καταγράφει φέτος ο Βαγγέλης Παυλίδης δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Πάρα πολλές ομάδες έχουν βάλει στο… κάδρο τον Έλληνα επιθετικό ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να έχει στα χέρια του αρεκτές προτάσεις για το μέλλον του.

Το 30 γκολ και οι 6 ασίστ που έχει καταγράψει, μέχρι στιγμής, σε 53 συμμετοχές με την Μπενφίκα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, όντας μάλιστα, δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν σενάρια γύρω από το μέλλον του στη Λισαβόνα. Μία από τις ομάδες που φέρεται να έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι η Φενέρμπαχτσε αλλά και η Μπεσίκτας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην Τουρκία, η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να καταθέσει στους Πορτογάλους 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Ο έμπειρος φορ έχει συμβόλαιο με την ομάδα του έως τον Ιούνιο του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται περίπου στα 32 εκατομμύρια ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:19 EUROLEAGUE

Χέιζ-Ντέιβις: «Δυστυχώς οι κακοί νίκησαν» (vid)

11:05 EUROLEAGUE

Αντίστροφη μέτρηση για το Final-4 της Αθήνας στο στολίδι της Ευρώπης

10:59 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Σενάριο «βόμβα» από την Τουρκία για Λουτσέσκου – Έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα του η Μπεσίκτας

10:42 STORIES

Σαν Σήμερα: «Όπως το '99...» - Το ιστορικό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ (videos+photos)

10:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρτέτα: «Γράψαμε ξανά ιστορία μαζί, είμαι περήφανος για όλους σας»

10:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μια ανάσα από την Αλ Ουάχντα ο Ρεμπρόφ

10:19 ONSPORTS

Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα των ημιτελικών

10:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Μπεσίκτας προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Παυλίδη»

09:32 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι - Θλίψη για τον πρώτο ξένο παίκτη των «ερυθρόλευκων»

09:31 NBA

Τέλος ο Κιντ από τους Μάβερικς

09:07 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην Ολλανδία η προετοιμασία της «Ένωσης» - Κάλεσμα σε Περέιρα από Λατινική Αμερική

08:54 NBA

NBA: Τα highlights του Νικς – Καβαλίερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας