«Η Μπεσίκτας προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Παυλίδη»

Η φανταστική σεζόν που καταγράφει φέτος ο Βαγγέλης Παυλίδης δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Πάρα πολλές ομάδες έχουν βάλει στο… κάδρο τον Έλληνα επιθετικό ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να έχει στα χέρια του αρεκτές προτάσεις για το μέλλον του.

Το 30 γκολ και οι 6 ασίστ που έχει καταγράψει, μέχρι στιγμής, σε 53 συμμετοχές με την Μπενφίκα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, όντας μάλιστα, δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν σενάρια γύρω από το μέλλον του στη Λισαβόνα. Μία από τις ομάδες που φέρεται να έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι η Φενέρμπαχτσε αλλά και η Μπεσίκτας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην Τουρκία, η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να καταθέσει στους Πορτογάλους 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Ο έμπειρος φορ έχει συμβόλαιο με την ομάδα του έως τον Ιούνιο του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται περίπου στα 32 εκατομμύρια ευρώ.