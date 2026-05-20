ΑΕΚ: Στην Ολλανδία η προετοιμασία της «Ένωσης» - Κάλεσμα σε Περέιρα από Λατινική Αμερική

Η ΑΕΚ έχει ήδη αφήσει πίσω της τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και στρέφει την προσοχή της στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι άνθρωποι της Ένωσης ετοιμάζουν το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν ότι το βασικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία. Η ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει για τη χώρα της τουλίπας το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, με την 6/6 να είναι μια πιθανή ημερομηνία.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, θα βρεθεί στην Ολλανδία, αλλά αυτή τη φορά δεν αναμένεται να βρεθεί στο Μπουργκ-Χάαμστεντ, όπου ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις τόσο για την ακριβή τοποθεσία όσο και για το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για τις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν.

Την ίδια ώρα, σε εκκρεμότητα παραμένει και το θέμα του Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός μέσος μένει ελεύθερος στο τέλος Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, και ήδη αρκετές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Στην Ένωση εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, με τον εκπρόσωπό του να αναμένεται στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες για επαφές με τη διοίκηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς, άλλωστε, έχει δώσει θετική εισήγηση για την παραμονή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, οι Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο ντα Γκάμα έχουν ήδη βάλει στο στόχαστρο τους τον 35χρονο άσο, ενώ στο παιχνίδι βρίσκεται και η Ρασίνγκ. Ο «Τούκου» αγωνίζεται μακριά από την πατρίδα του τα τελευταία 15 χρόνια κι ο επαναπατρισμός του είναι κάτι που θα εξετάσει σοβαρά.