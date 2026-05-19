Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε δώρο τον τίτλο - Πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στο «θρόνο» της Premier League μετά από απουσία 22 χρόνων!

Για να τα καταφέρει πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε το «δώρο» από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έμεινε στο 1-1 με την Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι» και έμεινε στο -4 από τους «κανονιέρηδες».

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, με αυτόν τον βαθμό εξασφάλισαν την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία τους.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί για να ισοφαρίσει στο 95΄ ο Έρλινγκ Χάλαντ.

Έτσι, η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου, πανάξια, μιας και ήταν η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια της σεζόν.

Με τους Ράγια (37/37 ματς), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36) και Γκιόκερες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από πλευράς συμμετοχών, τον Γκιόκερες να είναι πρώτος σκόρερ με 14 γκολ, τους Έζε, Σάκα να ακολουθούν με 7 και ασφαλώς με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος (μόλις 26 γκολ παθητικό), ο σύλλογος του βορείου Λονδίνου είναι στην κορυφή και οι φίλοι του ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι.

Η αποψινή εξέλιξη ήταν ό,τι καλύτερο για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο ματς τη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας (24/5) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ομάδα θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ

1889: ΠΡΕΣΤΟΝ

1890: ΠΡΕΣΤΟΝ

1891: ΕΒΕΡΤΟΝ

1892: ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

1893: ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

1894: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1895: ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

1896: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1897: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1898: ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

1899: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1900: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1901: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

1902: ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

1903: ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.(ή Δε Γουένσντεϊ)

1904: ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.(ή Δε Γουένσντεϊ)

1905: ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

1906: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

1907: ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

1908: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

1909: ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

1910: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1911: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

1912: ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ

1913: ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

1914: ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ

1915: ΕΒΕΡΤΟΝ

1920: ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ

1921: ΜΠΕΡΝΛΙ

1922: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

1923: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

1924: ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ

1925: ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ

1926: ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ

1927: ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

1928: ΕΒΕΡΤΟΝ

1929: ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.(ή Δε Γουένσντεϊ)

1930: ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.

1931: ΑΡΣΕΝΑΛ

1932: ΕΒΕΡΤΟΝ

1933: ΑΡΣΕΝΑΛ

1934: ΑΡΣΕΝΑΛ

1935: ΑΡΣΕΝΑΛ

1936: ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

1937: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

1938: ΑΡΣΕΝΑΛ

1939: ΕΒΕΡΤΟΝ

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ

1946-47: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (2η η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1947-48: ΑΡΣΕΝΑΛ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1948-49: ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1949-50: ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ (Γούλβς)

1950-51: ΤΟΤΕΝΑΜ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1951-52: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (Τότεναμ)

1952-53: ΑΡΣΕΝΑΛ (Πρέστον)

1953-54: ΓΟΥΛΒΣ (Γουέστ Μπρόμγουϊτς Αλμπιον)

1954-55: ΤΣΕΛΣΙ (Γούλβς)

1955-56: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (Μπλάκπουλ)

1956-57: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (Τότεναμ)

1957-58: ΓΟΥΛΒΣ (Πρέστον)

1958-59: ΓΟΥΛΒΣ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1959-60: ΜΠΕΡΝΛΙ (Γούλβς)

1960-61: ΤΟΤΕΝΑΜ (Σέφιλντ Γουένσντεϊ)

1961-62: ΙΠΣΟΥΪΤΣ (Μπέρνλι)

1962-63: ΕΒΕΡΤΟΝ (Τότεναμ)

1963-64: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1964-65: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (Λιντς)

1965-66: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Λιντς)

1966-67: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (Νότιγχαμ)

1967-68: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1968-69: ΛΙΝΤΣ (Λίβερπουλ)

1969-70: ΕΒΕΡΤΟΝ (Λιντς)

1970-71: ΑΡΣΕΝΑΛ (Λιντς)

1971-72: ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ (Λιντς)

1972-73: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Αρσεναλ)

1973-74: ΛΙΝΤΣ (Λίβερπουλ)

1974-75: ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ (Λίβερπουλ)

1975-76: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Κουίνς Πάρκ Ρέιντζερς)

1976-77: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Μάντσεστερ Σίτι)

1977-78: ΝΟΤΙΝΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ (Λίβερπουλ)

1978-79: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Νότινγχαμ Φόρεστ)

1979-80: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1980-81: ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ιπσουϊτς)

1981-82: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Ιπσουϊτς)

1982-83: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γουότφορντ)

1983-84: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Σαουθάμπτον)

1984-85: ΕΒΕΡΤΟΝ (Λίβερπουλ)

1985-86: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Εβερτον)

1986-87: ΕΒΕΡΤΟΝ (Λίβερπουλ)

1987-88: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Μάντσεστερ Γιουν.)

1988-89: ΑΡΣΕΝΑΛ (Λίβερπουλ)

1989-90: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Αστον Βίλα)

1990-91: ΑΡΣΕΝΑΛ (Λίβερπουλ)

1991-92: ΛΙΝΤΣ (Μάντσεστερ Γιουν.)

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

Ετος Πρωταθλητής

1992-93: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

1993-94: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

1994-95: ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ

1995-96: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

1996-97: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

1997-98: ΑΡΣΕΝΑΛ

1998-99: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

1999-00: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

2000-01: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

2001-02: ΑΡΣΕΝΑΛ

2002-03: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

2003-04: ΑΡΣΕΝΑΛ

2004-05: ΤΣΕΛΣΙ

2005-06: ΤΣΕΛΣΙ

2006-07: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

2007-08: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

2008-09: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.

2009-10: ΤΣΕΛΣΙ

2010-11: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2011-12: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2012-13: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 2013-14: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2014-15: ΤΣΕΛΣΙ

2015-16: ΛΕΣΤΕΡ

2016-17: ΤΣΕΛΣΙ

2017-18: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2018-19: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2019-20: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2020-21: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2021-22: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2022-23: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2023-24: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2024-25: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2025-26: ΑΡΣΕΝΑΛ

Η λίστα των πρωταθλητών

Μάντσεστερ Γιουν. 20 τίτλοι

Λίβερπουλ 20

Αρσεναλ 14

Μάντσεστερ Σίτι 10

Εβερτον 9

Αστον Βίλα 7

Σάντερλαντ 6

Τσέλσι 6

Νιουκαστλ 4

Σέφιλντ Γουένσντεϊ 4

Χάντερσφιλντ 3

Γουλβς 3

Λιντς 3

Μπλάκμπερν 3

Πρέστον Νορθ Εντ 2

Πόρτσμουθ 2

Μπέρνλι 2

Τότεναμ 2

Ντέρμπι Κάουντι 2

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1

Γουέστ Μπρομ 1

Ιπσουϊτς 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1

Λέστερ 1