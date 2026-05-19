Σε απολογία πέντε ΠΑΕ και ο Tάσος Κάζιας από τη Super League

Πέντε ομάδες και ο Τάσος Καζίας κλήθηκαν σε απολογία από τη Λίγκα.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία πέντε ΠΑΕ της Super League, καθώς και ένα φυσικό πρόσωπο, για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα.

Οι κλήσεις αφορούν περιστατικά που καταγράφηκαν σε πρόσφατες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, με βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών αγώνα, της ΔΕΑΒ και της αστυνομίας.

Στο πειθαρχικό όργανο θα βρεθούν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, Αστέρας AKTOR και ΑΕΛ.

Παράλληλα, κλήση σε απολογία έλαβε και ο Πανσερραϊκός, μαζί με τον πρόεδρό της ομάδας, Τάσο Κάζια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 21-5-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 13/5/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/5/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/5/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/1091634 από 14/5/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 περ. α, ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 13/5/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/5/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 15/5/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/28-νδ’ από 14/5/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».

