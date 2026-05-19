Φενέρμπαχτσε: Συνεχίζουν και τη νέα σεζόν οι Μπιμπέροβιτς και Χόρτον-Τάκερ

Η Φενέρμπαχτσε έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Final Four της EuroLeague, όπου θα επιδιώξει να πετύχει το back-to-back. Η τουρκική ομάδα προχωρά παράλληλα και στον σχεδιασμό του ρόστερ για τη νέα σεζόν, με βασικό στόχο τη διατήρηση σημαντικών παικτών του υπάρχοντος κορμού.

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε και Υπεύθυνος του τμήματος μπάσκετ, αποκάλυψε σε δηλώσεις του πως ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας και την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, ανέφερε πως στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε θα παραμείνει και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με τους ανθρώπους του συλλόγου να επιθυμούν τη διατήρηση της αγωνιστικής σταθερότητας ενόψει της νέας σεζόν.

Οι δηλώσεις του Τσιρίτσι:

«Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ αγάπησε την εμπειρία του εδώ και θα παραμείνει μαζί μας και τη νέα σεζόν. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό από το NBA. Μπορεί να υπήρχε ενδιαφέρον για τον Ταρίκ, όμως είναι παίκτης μας και θα συνεχίσει στην ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε έχει φτάσει οκτώ φορές στο Final Four τα τελευταία έντεκα χρόνια. Οι μεταγραφές οργανώνονται πάντα μέσα από προγραμματισμό και προχωρημένες συζητήσεις. Έχουν γίνει κάποιες επαφές, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά το Final Four».