Λαφόν σε φίλους Παναθηναϊκού: «Ευγνώμων για αυτή την σεζόν που ζήσαμε μαζί»

Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας, Αλμπάν Λαφόν, αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Ναντ. Μετά την αποχώρηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι πήρε θέση βασικού και μέσω μίας ανάρτησης στα social media εξέφρασε τα συναισθήματά του.

Το μήνυμα του Λαφόν:

«Ευγνώμων για αυτή την σεζόν και τα συναισθήματα που ζήσαμε μαζί. Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα και την υποστήριξη σε όλη την διάρκεια».