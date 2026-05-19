· ΟΦΗ

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στον ΟΦΗ: Τέλος και ο Χατζηθεοδωρίδης

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την εκκαθάριση στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στον ΟΦΗ: Τέλος και ο Χατζηθεοδωρίδης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την εκκαθάριση στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη να αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μέτρησε συνολικά 59 συμμετοχές με τους Ομιλήτες, ενώ κατέκτησε μαζί τους το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Μέσα σε δύο χρόνια παρουσίας στα ασπρόμαυρα, ο 28χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ έδωσε το «παρών» τόσο στον περσινό τελικό της διοργάνωσης όσο και στο Betsson Super Cup.

Στις 59 συμμετοχές του με τα χρώματα του ΟΦΗ δεν ξεχώρισε μόνο για τη μαχητικότητα και τη συνέπειά του μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως για το ήθος και τον χαρακτήρα του έξω από αυτό. Με σεβασμό και επαγγελματισμό σε κάθε βήμα αυτής της πορείας κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση όλων και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην οικογένεια του ΟΦΗ.

Ηλία, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»

COMMENTS
LATEST NEWS
19:09 SUPER LEAGUE

Τετέι: «Κάθε βήμα με έκανε πιο δυνατό - Συνεχίζουμε με νέους στόχους μπροστά»

18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτίνες: «Να τελειώσω την καριέρα μου στην Ίντερ, είναι δύσκολο να φανταστώ τον εαυτό μου αλλού»

18:41 SUPER LEAGUE

Λαφόν σε φίλους Παναθηναϊκού: «Ευγνώμων για αυτή την σεζόν που ζήσαμε μαζί»

18:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο θέλουν Περέιρα» - Η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης

18:25 ΣΠΟΡ

Εκτός Wimbledon ο Αλκαράθ

18:18 EUROLEAGUE

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

18:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γκουαρδιόλα φεύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι και κάνει... διάλειμμα από τους πάγκους

17:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μάχη για τον Τζόλη... φουντώνει: Τρία «μεγαθήρια» κάνουν πόλεμο για χάρη του

17:56 SUPER LEAGUE

Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στον ΟΦΗ: Τέλος και ο Χατζηθεοδωρίδης

17:39 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

17:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

17:20 SUPER LEAGUE

Ριμπάλτα: «Είστε σαν οικογένεια για εμένα» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας