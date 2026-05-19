Εκκαθαρίσεων... συνέχεια στον ΟΦΗ: Τέλος και ο Χατζηθεοδωρίδης

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την εκκαθάριση στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη να αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μέτρησε συνολικά 59 συμμετοχές με τους Ομιλήτες, ενώ κατέκτησε μαζί τους το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Μέσα σε δύο χρόνια παρουσίας στα ασπρόμαυρα, ο 28χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ έδωσε το «παρών» τόσο στον περσινό τελικό της διοργάνωσης όσο και στο Betsson Super Cup.

Στις 59 συμμετοχές του με τα χρώματα του ΟΦΗ δεν ξεχώρισε μόνο για τη μαχητικότητα και τη συνέπειά του μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως για το ήθος και τον χαρακτήρα του έξω από αυτό. Με σεβασμό και επαγγελματισμό σε κάθε βήμα αυτής της πορείας κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση όλων και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην οικογένεια του ΟΦΗ.

Ηλία, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»