Λίβερπουλ: Η εντυπωσιακή φανέλα με... άρωμα 90s (pics)

Η Λίβερπουλ παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση για τη σεζόν 2026-27, επιλέγοντας ένα σχέδιο που φέρνει έντονα στο μυαλό τη χρυσή εποχή των late 80s και των αρχών των 90s.

Οι «κόκινοι» αποκάλυψαν τη φανέλα τους τη Δευτέρα (19/05), με το design να είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από τη θρυλική σεζόν 1989-90, όταν η ομάδα του Κένι Νταλγκλίς κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Η νέα εμφάνιση συνδυάζει το κλασικό κόκκινο χρώμα με retro λεπτομέρειες και αισθητική που παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Στη Λίβερπουλ θεωρούν πως η συγκεκριμένη φανέλα μπορεί να «ξυπνήσει» δυνατές αναμνήσεις στους παλαιότερους φίλους της ομάδας, αλλά και να συνδέσει τη νέα γενιά με το ένδοξο παρελθόν του κλαμπ.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ

Η αυθεντική εμφάνιση της περιόδου 1989-1991 θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο εμβληματικές adidas φανέλες στην ιστορία της Λίβερπουλ, καθώς συνδέθηκε με μία από τις κορυφαίες ομάδες που φόρεσαν ποτέ τα κόκκινα, κατακτώντας τότε το 18ο πρωτάθλημα Αγγλίας, αριθμό-ρεκόρ για αγγλικό σύλλογο εκείνη την εποχή.

Η νέα έκδοση αντλεί έμπνευση από το αυθεντικό σχέδιο της adidas, που ξεχώριζε για τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα του, παντρεύοντας την κλασική ταυτότητα του συλλόγου με μοντέρνα στοιχεία απόδοσης και σχεδιασμού.

Η βαθιά κόκκινη βάση εμπλουτίζεται με ένα σύγχρονο all-over γραφικό, το οποίο παραπέμπει αισθητικά στην εμφάνιση των late ‘80s, αλλά με πιο «καθαρή» και μοντέρνα εκτέλεση. Οι λευκές λεπτομέρειες στο έμβλημα του συλλόγου, το λογότυπο της adidas και τα τελειώματα ενισχύουν τη νοσταλγική αισθητική, μαζί με μία ανανεωμένη εκδοχή του ιστορικού print.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και νέο στιλ γραμματοσειράς για ονόματα και αριθμούς στο πίσω μέρος της φανέλας, το οποίο ακολουθεί τη νέα τυπογραφική ταυτότητα που εισήχθη την περασμένη σεζόν και είναι εμπνευσμένο από τα φτερά και τα νύχια του Liver bird».