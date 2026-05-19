Πορτογαλία: Σε έκτο Μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Η αποστολή

Η Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά στις επιλογές του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς θα συμμετάσχει στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, μετά τις παρουσίες του στις διοργανώσεις του 2006, 2010, 2014, 2018 και 2022.

Στην τελική λίστα των 26 ποδοσφαιριστών βρίσκεται και ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακός, Ζοσέ Σα, ενώ κανονικά συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Ζοάο Φέλιξ και Γκονσάλο Γκέδες.

Παράλληλα, τρεις ποδοσφαιριστές κλήθηκαν για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση με τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2016. Ο λόγος για τους Ρικάρντο Βέλιο, Τόμας Αραούχο και Σάμουελ Κόστα, οι οποίοι κέρδισαν θέση στην αποστολή μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν.

Η αποστολή της Πορτογαλίας

Τερματοφύλακες:Ντιόγκο Κόστα, Ζοσέ Σα, Ρουί Σίλβα, Ρικάρντο Βέλιο.

Αμυντικοί:Ντιόγκο Νταλό, Ματέους Νούνες, Νέλσον Σεμέδο, Ζοάο Κανσέλο, Νούνο Μέντες, Γκονσάλο Ινάσιο, Ρενάτο Βέιγκα, Ρούμπεν Ντίας, Τομάς Αραούχο.

Μέσοι:Ρούμπεν Νέβες, Σαμουέλ Κόστα, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα.

Επιθετικοί:Ζοάο Φέλιξ, Φρανσίσκο Τρινκάο, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, Πέδρο Νέτο, Ραφαέλ Λεάο, Γκονσάλο Γκέδες, Γκονσάλο Ράμος, Κριστιάνο Ρονάλντο.

