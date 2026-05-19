ΟΦΗ: Ανακοίνωσε το «αντίο» με Νέιρα - Το συγκινητικό μήνυμα στον Αργεντίνο... μάγο!

Υπάρχουν στιγμές που οι αποχωρισμοί δεν είναι καθόλου εύκολοι και ένας τέτοιος είναι του ΟΦΗ με τον Χουάν Νέιρα.

Ο Αργεντινός «μάγος» έχει γράψει τη δική του ιστορία με τους Κρητικούς κι έχει αγαπηθεί από όλο το νησί όσο λίγοι σε αυτά τα οκτώ χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο.

Κατάφερε να γίνει ο πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία των Ομιλητών, ξεπερνώντας τον τεράστιο Αλεχάντρο Ίσις. Αναμφίβολα η φανέλα με το «10» πλέον γίνεται ακόμα πιο... βαριά, με τον Νέιρα να έχει δώσει και την ψυχή του για τον ΟΦΗ.

Η υποστολή της σημαίας είναι πλέον γεγονός και όπως αναφέρουν και οι «ασπρόμαυροι»: «Θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ομιλίτικης ιστορίας».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απλώς φορούν τη φανέλα μιας ομάδας, άλλοι που δένονται συναισθηματικά μαζί της και υπάρχει μια κατηγορία, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια… Ο Χουάν Νέιρα, αναμφίβολα, ανήκει εκεί!

Έπειτα από οκτώ χρόνια, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χουάν Νέιρα, έναν ποδοσφαιριστή που δεν αποτέλεσε απλώς μέρος της ιστορίας του συλλόγου μας, αλλά έγινε κομμάτι της ψυχής του.

Ο αποχαιρετισμός σε ποδοσφαιριστές σαν τον Χουάν δεν χωρά εύκολα σε λέξεις.

Μακράν ο κορυφαίος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας μας, σε μια εποχή όπου οι δεσμοί στο ποδόσφαιρο γίνονται ολοένα και πιο σπάνιοι. Αυτός έμεινε, πάλεψε και αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι ξένοι ποδοσφαιριστές που ντύθηκαν στα ασπρόμαυρα.

Αγωνίστηκε σε 191 επίσημους αγώνες, σημείωσε 32 γκολ και κατάφερε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αριθμούς και στατιστικά. Να γίνει σύμβολο για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του ΟΦΗ, αφού δε φόρεσε απλώς τη φανέλα της ομάδας μας. Έζησε τον ΟΦΗ, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά μ’ αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκοότητα.

Ίσως μάλιστα η μοίρα να κράτησε το πιο όμορφο φινάλε για εκείνον, αφού το μεγάλο όνειρο της ποδοσφαιρικής του ζωής ήταν να κατακτήσει ένα τρόπαιο με τον ΟΦΗ. Και το κατάφερε λίγο πριν πέσει η αυλαία μιας τεράστιας διαδρομής στα ασπρόμαυρα.

Χουάν, σε ευχαριστούμε για κάθε στιγμή. Για κάθε αγώνα, κάθε γκολ, κάθε δάκρυ. Για την αφοσίωση, το πάθος και την αγάπη που έδειξες σε αυτή την ομάδα και σ’ αυτόν τον τόπο.

Δεν είσαι απλώς ένας ποδοσφαιριστής που έζησες “χρυσές” στιγμές με τη φανέλα του ΟΦΗ. Είσαι η σημαία μας και θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ομιλίτικης ιστορίας».