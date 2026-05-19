Σεβίλλη: Παρελθόν ο Αντόνιο Κορδόν

Παρελθόν από τη Σεβίλλη αναμένεται να αποτελέσει ο Αντόνιο Κορδόν, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει στην ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Η αποχώρηση του πρώην τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού θα επισημοποιηθεί στις 31 Μαΐου, βάζοντας πρόωρο τέλος στη θητεία του στην ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Κορδόν είχε αναλάβει καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαίρου το καλοκαίρι του 2025, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, όμως οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους πριν την ολοκλήρωσή του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σεβίλλη, ήταν εκείνος που προχώρησε στην επιλογή του Ματίας Αλμέιδα για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αποχώρησε έπειτα από 32 αγώνες στον πάγκο του ισπανικού συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Σεβίλλης

«Η Σεβίλλη και ο Αντόνιο Κορντόν συμφώνησαν κοινή συναινέσει να τερματίσουν τη συνεργασία τους. Το συμβόλαιο του διευθυντή ποδοσφαίρου θα λυθεί με το φινάλε της σεζόν 2025-26, η οποία ολοκληρώνεται με την ομάδα να έχει εξασφαλίζει τη θέση της στη La Liga. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Μαΐου.

Ο Αντόνιο Κορντόν προσελήφθη τον Ιούνιο του 2025, αναλαμβάνοντας το αθλητικό σκέλος της πρώτης ομάδας. Η Σεβίλλη ευχαριστεί τον Αντόνιο Κορντόν για την εργασία και την αφοσίωσή του αυτή τη σεζόν και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».