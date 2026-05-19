Ίντερ: Κοντά στην ανανέωση ο Ντε Φράι

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται μία «ανάσα» από την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ίντερ έως το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Ολλανδού αμυντικού, εξετάζοντας παράλληλα μία μικρή μείωση στις ετήσιες απολαβές του στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Παρότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί οριστικά, οι δύο πλευρές εμφανίζονται θετικές στο ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας τους.

Το υπάρχον συμβόλαιο του 34χρονου στόπερ ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, γεγονός που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός, η Μπενφίκα, αλλά και ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο έμπειρος αμυντικός έχει αποφασίσει να παραμείνει στο Μιλάνο.

Ο Ντε Φράι αγωνίζεται στην Ίντερ από το καλοκαίρι του 2018, όταν αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Λάτσιο. Έκτοτε έχει καταγράψει 295 συμμετοχές με τη φανέλα των «Νερατζούρι», σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας οκτώ ασίστ.