· Ίντερ

Ίντερ: Κοντά στην ανανέωση ο Ντε Φράι

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ για ένα χρόνο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Ίντερ: Κοντά στην ανανέωση ο Ντε Φράι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται μία «ανάσα» από την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ίντερ έως το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Ολλανδού αμυντικού, εξετάζοντας παράλληλα μία μικρή μείωση στις ετήσιες απολαβές του στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Παρότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί οριστικά, οι δύο πλευρές εμφανίζονται θετικές στο ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας τους.

Το υπάρχον συμβόλαιο του 34χρονου στόπερ ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, γεγονός που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός, η Μπενφίκα, αλλά και ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο έμπειρος αμυντικός έχει αποφασίσει να παραμείνει στο Μιλάνο.

Ο Ντε Φράι αγωνίζεται στην Ίντερ από το καλοκαίρι του 2018, όταν αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τη Λάτσιο. Έκτοτε έχει καταγράψει 295 συμμετοχές με τη φανέλα των «Νερατζούρι», σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας οκτώ ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:08 MUNDIAL

Ξέσπασμα χαράς! Πάει με το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ 2026 κι οι συμπαίκτες του «τρελάθηκαν» (vd)

13:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ: Κοντά στην ανανέωση ο Ντε Φράι

13:42 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Υποστολή σημαίας - Τέλος ο Λαμπρόπουλος!

13:40 EUROPA LEAGUE

Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα: Ο τελικός του UEFA Europa League έρχεται στην COSMOTE TV

13:34 EUROLEAGUE

Μπιμπέροβιτς: «Ο Σάρας μας έχει κάνει να δαγκώνουμε όποιον βρούμε μπροστά μας»

13:30 SUPER LEAGUE

Άρης: Παραμένει στον πάγκο της ομάδας ο Γρηγορίου - Υπέγραψε έως το 2028

13:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Στα ραντάρ των πρασίνων ο Χατζηδιάκος»

13:17 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο: Ανανέωσε με Μαρκό ο Σεμπά

13:01 EUROLEAGUE

Συνεχίζει να προκαλεί ο Γιανάι: «Είμαστε πολύ καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό»

12:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα» στη Νάπολι: Αποχωρεί ο Κόντε - Αυτός αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του

12:50 EUROLEAGUE

«Βαλένθια και Ολυμπιακός για Μοντέρο»

12:47 SUPER LEAGUE

«Ο Παναθηναϊκός δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Ρενάτο Σάντσες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας