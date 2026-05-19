«Βόμβα» στη Νάπολι: Αποχωρεί ο Κόντε - Αυτός αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του

Παρελθόν από τη Νάπολι αναμένεται να αποτελέσει ο Αντόνιο Κόντε, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport».

Ο έμπειρος τεχνικός φέρεται να βρίσκεται στην έξοδο από τους «παρτενοπέι», με το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Κρεμονέζε να αναμένεται να είναι το τελευταίο του στον πάγκο της ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι ο Κόντε δεσμευόταν με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν ήδη συμφωνήσει για τη λύση της συνεργασίας τους, χωρίς να υπάρξει καταβολή αποζημίωσης.

Έτσι, η Νάπολι απαλλάσσεται και από το υψηλό συμβόλαιο του Ιταλού προπονητή, το οποίο έφτανε τα 7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η διοίκηση του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη, με τον Μαουρίτσιο Σάρι να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την επιστροφή στον πάγκο των Ναπολιτάνων.

Ο Σάρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λάτσιο, ωστόσο το μέλλον του στη Ρώμη παραμένει αβέβαιο, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια επιστροφής του στη Νάπολι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο, ο Κόντε οδήγησε τη Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, ενώ φέτος πρόσθεσε και το Σούπερ Καπ Ιταλίας στη συλλογή των τίτλων της ομάδας.