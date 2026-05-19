Στο κάδρο ο Νέστρουπ, άμεσα οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να καταλαμβάνει την 4η θέση και να γεμίζει προβληματισμό τον κόσμο του, με την απόδοσή του, με τη διοίκηση της ομάδας να έχει πάρει την οριστική της απόφαση για το θέμα του προπονητή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει… ημέρες στην τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού», με τον Ισπανό να μην έχει επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που είχαν οι «πράσινοι» στο πρόσωπό του και πλέον ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες του να έχουν ήδη γυρίσει σελίδα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθεί η χρυσή τομή αναφορικά με το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, με τους διοικούντες την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να έχουν ήδη βρει τον… εκλεκτό της επόμενης χρονιάς, χωρίς όμως να υπάρχει τίποτα το δεδομένο, τίποτα το οριστικό.

Στέφανος Κοτσόλης και Φράνκο Μπαλντίνι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που πρέσβευε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Το Τριφύλλι θέλει να επενδύσει σε έναν νεαρό προπονητή, με φιλοδοξίες να κατακτήσει τίτλους και να αφήσει τη σφραγίδα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Απαραίτητο, είναι να έχει επιθετικούς προσανατολισμούς στο στιλ παιχνιδιού του, αλλά και να έχει «γεύση» από πρωταθλητισμό και την πίεση που υπάρχει σε αυτούς τους συλλόγους.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιάκομπ Νέστρουπ, ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ο Δανός τεχνικός μοιάζει να είναι το Νο1 αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θεωρούν την περίπτωσή του εξαιρετική, αλλά την ίδια στιγμή κοιτούν και τις υπόλοιπες περιπτώσεις της λίστας, σε περίπτωση που κάτι δεν κυλήσει όπως αναμένεται.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τόσο με τον Ράφα Μπενίτεθ, όσο και με τον νέο τεχνικό της ομάδας αναμένονται άμεσα.