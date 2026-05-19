Δείτε τα highlights της ιστορικής εμφάνισης του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, στο Game 1 των τελικών της Δύσης στα NBA playoffs , ανάμεσα στους Σπερς και τους Θάντερ.

Οι Σπερς λύγισαν 122-115 τους Θάντερ σε ματς-θρίλερ με δύο παρατάσεις κι έκαναν το 1-0.

Ο Γουεμπανιάμα, σε ηλικία 22 ετών και 134 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των playoffs του NBA με τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε έναν αγώνα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ από τους τελικούς του 1970.