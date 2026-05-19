Καλαμάτα: «Η Μαύρη Θύελλα θα δώσει απαντήσεις»

Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη (19/05) υψώνοντας ασπίδα προστασίας απέναντι στον νέο της προπονητή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα και κάνοντας σαφές πως κάθε απόφαση στην ομάδα προκύπτει έπειτα από σοβαρότητα και μεθοδικότητα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε τα όσα λέγονται για την ομάδα μας, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν η νέα σεζόν! Μετά από μεγάλη προσπάθεια και κόπους ετών, η Μαύρη Θύελλα θα αγωνίζεται στην κατηγορία όπου όλοι ονειρευόμαστε και αξίζει ο κόσμος της. Πριν καν ξεκινήσει, όμως, το νέο ταξίδι, κάποιοι έχουν σπεύσει να αμφισβητήσουν, απαξιώσουν και να προδικάσουν την πορεία ενός ποδοσφαιρικού πλάνου που τώρα χτίζεται.

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι σε όλους: τίποτα από όσα συμβαίνουν στην ομάδα μας δεν είναι τυχαία, αλλά κάθε επιλογή γίνεται με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και αποκλειστικό γνώμονα το καλό της Καλαμάτας. Η επιλογή του νέου μας προπονητή βασίστηκε σε αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια και σε αυτό δεν χωρά αμφιβολία και αμφισβήτηση. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι ένας νέος, εξελίξιμος, επιτυχημένος και ιδιαίτερα εργατικός προπονητής, ο οποίος ζει καθημερινά για το ποδόσφαιρο και παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του αθλήματος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις της κατηγορίας και έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν. Δεν παρασυρόμαστε ούτε από ενθουσιασμούς ούτε από υπερβολές, κάτι που έχουμε αποδείξει. Χτίζουμε βήμα-βήμα μια ομάδα με ταυτότητα, χαρακτήρα και προοπτική, μια ομάδα που θα τιμά τη φανέλα και θα παλεύει σε κάθε γήπεδο που θα παίζει! Διότι υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους της Μαύρης Θύελλας.

Το έργο που έχουμε μπροστά μας απαιτεί υπομονή, ενότητα και στήριξη από όλους. Πάντοτε αποδεχόμασταν την κριτική, αλλά πραγματικά απορούμε με την ισοπέδωση, την προκατάληψη και τη βιασύνη σε μια ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει σε μερικές εβδομάδες από σήμερα.

Η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει δυνατή και θα δώσει τις απαντήσεις της μέσα στον αγωνιστικό χώρο!».