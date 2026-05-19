Καλάθης: «Σκέφτομαι μόνο το πως θα κερδίσουμε την ABA League»

Η Παρτιζάν πήρε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, για την Αδριατική Λίγκα και έκανε το 1-0 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα με τον Νικ Καλάθη να είναι ένας εκ των κομβικότερων παικτών του αγώνα.

Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Καλάθης μίλησε και για τις φήμες που υπάρχουν γύρω από το μέλλον του.

«Αυτή είναι η 17η επαγγελματική μου σεζόν, οπότε έχω συνηθίσει σε όλα αυτά. Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι στο γήπεδο και να παίζω με αυτούς τους τύπους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι ως ομάδα. Θα υπάρξουν πολλές ιστορίες για κάθε παίκτη, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτή τη σεζόν με τον σωστό τρόπο» είπε και πρόσθεσε: «Είμαι επικεντρωμένος τώρα στο να κερδίσω το ABA και ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στο τέλος της σεζόν θα δω τι θα συμβεί».

O βετεράνος γκαρντ αναφέρθηκε στην αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο της Παρτίζαν: «Είναι υπέροχο κάθε φορά που βγαίνω να παίξω μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο και σε αυτό το κοινό. Όπως έλεγα πάντα, έχουμε έναν από τους καλύτερους οπαδούς στην Ευρώπη. Μας δίνουν μια επιπλέον ώθηση και νομίζω ότι ήταν βασικός παράγοντας στο τρίτο δεκάλεπτο. Μας δίνουν την επιπλέον ενέργεια που χρειαζόμαστε».