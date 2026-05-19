Πληρώνει και φεύγει ο Πασκουάλ

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό τεχνικό να φτιάχνει βαλίτσες για Ντουμπάι.

Κοινό μυστικό αποτελεί στην Βαρκελώνη η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ από τον πάγκο της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με τη λήξη του πρωταθλήματος, πληρώνοντας buy out στην ισπανική ομάδα

Μάλιστα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «AS» ο Πασκουάλ θα κληθεί να καταβάλει ρήτρτα ύψους 400.000 ευρώ για να αποχωρήσει και αν συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στην Ντουμπάι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πασκουάλ ενημέρωσε τη Δευτέρα (18/5) τη διοίκηση των Καταλανών για την τελική του απόφαση, με τον Ίμπον Ναβάρο να είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τεχνικός της Μπαρτσελόνα.

