Πληρώνει και φεύγει ο Πασκουάλ

Κοινό μυστικό αποτελεί στην Βαρκελώνη η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ από τον πάγκο της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με τη λήξη του πρωταθλήματος, πληρώνοντας buy out στην ισπανική ομάδα

Μάλιστα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της «AS» ο Πασκουάλ θα κληθεί να καταβάλει ρήτρτα ύψους 400.000 ευρώ για να αποχωρήσει και αν συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, στην Ντουμπάι.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πασκουάλ ενημέρωσε τη Δευτέρα (18/5) τη διοίκηση των Καταλανών για την τελική του απόφαση, με τον Ίμπον Ναβάρο να είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τεχνικός της Μπαρτσελόνα.