Ισπανία: Ο Ρούντιγκερ ανανεώνει για άλλον ένα χρόνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε η ισπανική ομάδα.

Ο Γερμανός στόπερ επιθυμούσε αρχικά νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, ωστόσο αποδέχθηκε πως η πολιτική του συλλόγου είναι συγκεκριμένη για ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία και έτσι συμφώνησε σε επέκταση ενός έτους, διασφαλίζοντας την παραμονή του στους «μερένχες».

Η φετινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τον Ρούντιγκερ, λόγω των ενοχλήσεων που αντιμετώπιζε εδώ και καιρό και οι οποίες τελικά τον οδήγησαν στο χειρουργείο. Μάλιστα, είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να ακολουθήσει ειδική θεραπεία, κάτι που τον βοήθησε να ξεπεράσει τα προβλήματα που τον ανάγκασαν να αγωνίζεται για μήνες χωρίς να βρίσκεται στο 100%.

Πλέον δείχνει να έχει αφήσει πίσω του τα συγκεκριμένα ζητήματα, κάτι που φάνηκε και στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν.

Ο Ρούντιγκερ μετακινήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2022 και, παρότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να καθιερωθεί, σταδιακά εξελίχθηκε σε βασικό κομμάτι των πλάνων του Κάρλο Αντσελότι.

Τα προβλήματα στο ισχίο και στο γόνατο τον ανάγκασαν αρκετές φορές να αγωνιστεί στα όριά του, ιδιαίτερα στο φινάλε της περασμένης σεζόν, όταν η αφοσίωσή του στον Ιταλό τεχνικό και στη Ρεάλ τον οδήγησαν ουσιαστικά να παίζει τραυματίας.

Το τελευταίο διάστημα είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις, με μία από τη Σαουδική Αραβία να ξεχωρίζει λόγω των πολύ υψηλών οικονομικών απολαβών που του προτάθηκαν, όμως ο ίδιος προτίμησε να παραμείνει στη Μαδρίτη, θεωρώντας πως έχει ακόμη στόχους να πετύχει με τη φανέλα της Ρεάλ.

Για τη νέα σεζόν, η Ρεάλ υπό τις οδηγίες πλέον του Ζοσέ Μουρίνιο, διαθέτει αυτή τη στιγμή ως βασικές επιλογές στο κέντρο της άμυνας τους Ντιν Χούισεν, Ρούντιγκερ και τον τραυματία Έντερ Μιλιτάο. Παράλληλα, υπάρχουν ερωτηματικά για το μέλλον του Ασένσιο, ενώ ο Νταβίντ Αλάμπα αναμένεται να αποχωρήσει με τη λήξη του συμβολαίου του, το οποίο δεν θα ανανεωθεί.

Την ίδια στιγμή, οι συνεχείς τραυματισμοί του Μιλιτάο αυξάνουν την ανάγκη ενίσχυσης στα στόπερ, με το όνομα του Γιόσκο Κβάρντιολ να έχει ήδη προταθεί στη Ρεάλ.

