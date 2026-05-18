Αναλαμβάνει την Ελλάς Σύρου ο Θανάσης Στάικος

Τη συμφωνία με τον Θανάση Στάικο επισημοποίησε η Ελλάς Σύρου, με τον 45χρονο τεχνικό να διαδέχεται τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην τεχνική ηγεσία.

Τον διάδοχο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που αποχώρησε για την Καλαμάτα στον πάγκο της Ελλάς Σύρου βρήκε η ομάδα των Κυκλάδων καθώς επήλθε σε συμφωνία με τον 45χρονο Θανάση Στάικο.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Λεονταρίτης, επισημοποίησε το deal ενώ ετοιμάζει ήδη την επόμενη ημέρα για την Ελλάς.

Τη φετινή παρθενική σεζόν στη Super League 2 η ομάδα της Σύρου τερμάτισε στην 1η θέση των playout, εξασφαλίζοντας εύκολα την παραμονή της στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία.

