Ολυμπιακός: «Στο κόλπο για την απόκτηση του Μίγια»

Στην πόρτα της εξόδου από τη Χετάφε βρίσκεται ο Λουίς Μίγια ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, με δημοσίευμα της «Marca» να αναφέρει πως ο 31χρονος κεντρικός μέσος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο, έχοντας ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Ανάμεσα στους «μνηστήρες» φιγουράρει και το όνομα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ασχολούνται από το περασμένο καλοκαίρι με την περίπτωση του Ισπανού και παρότι τότε η υπόθεση δεν προχώρησε, φαίνεται πως είναι έτοιμοι να ανοίξουν νέο κύκλο επαφών προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά δεν παίζει μόνη της με τις Κόμο, Μπέτις, Βιγιαρεάλ και Αλ Νασρ επίσης να έχουν στα υπόψιν τους τον Μίγια.

Το συμβόλαιό του με τη Χετάφε ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και η ρήτρα αποδέσμευσης ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η ισπανική ομάδα αναμένεται να ρίξει κατά πολύ τις απαιτήσεις της, ζητώντας πλέον 6 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει, προκειμένου να μην τον χάσει χωρίς οικονομικό κέρδος.