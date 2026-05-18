Λουτσέσκου: «Στη λίστα της Μπεσίκτας» - Τι είπε σε Ρουμανικά ΜΜΕ
Σε δηλώσεις του σε Ρουμάνο δημοσιογράφο ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου, με δημοσίευμα την ίδια ώρα να τον συνδέει με τον πάγκο της Μπεσίκτας.
Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με σημερινό δημοσίευμα της «FotoMac» να σημειώνει πως ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη λίστα προπονητών που αναζητά η τουρκική ομάδα.
Για τη δουλεία έχουν συνδεθεί τα ονόματα των Ντίνο Τοπμόλερ, Όλιβερ Γκλάσνερ και Σενόλ Γκιουνές ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.
Ο Ρουμάνος αναλυτής Γκάμπι Σάφτα αποκάλυψε σε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε: «Είναι ο δεύτερος τελικός που έχασα με απίστευτο τρόπο. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, αυτοί είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου».
Θυμίζεται πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027.
Τη φετινή σεζόν η Μπεσίκτας τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, 17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι, και θα αγωνιστεί στο Conference League.