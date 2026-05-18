Λουτσέσκου: «Στη λίστα της Μπεσίκτας» - Τι είπε σε Ρουμανικά ΜΜΕ

Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με σημερινό δημοσίευμα της «FotoMac» να σημειώνει πως ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη λίστα προπονητών που αναζητά η τουρκική ομάδα.

Για τη δουλεία έχουν συνδεθεί τα ονόματα των Ντίνο Τοπμόλερ, Όλιβερ Γκλάσνερ και Σενόλ Γκιουνές ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Ο Ρουμάνος αναλυτής Γκάμπι Σάφτα αποκάλυψε σε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε: «Είναι ο δεύτερος τελικός που έχασα με απίστευτο τρόπο. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, αυτοί είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου».

Θυμίζεται πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027.

Τη φετινή σεζόν η Μπεσίκτας τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, 17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι, και θα αγωνιστεί στο Conference League.