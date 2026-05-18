Τσιτσιπάς: Εύκολη επικράτηση με 2-0 επί του Μπετσί Περικάρ και πρόκριση στο δεύτερο γύρο της Γενεύης
Με σχετική ευκολία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (6-4, 7-6) κόντρα στον Μπετσί Περικάρ και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο δεύτερο γύρο του 250αριου της Γενεύης.
Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο No. 80 της κατάταξης και πήρε έυκολα το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.
Στους «16» της διοργάνωσης ο Στέφανος θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, Νο.4 του ταμπλό, που είχε μπάι στον πρώτο γύρο.