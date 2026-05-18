Μουντιάλ 2026: Με Μόντριτς και Κοτάρσκι, αλλά χωρίς Λιούμπισιτς η αποστολή της Κροατίας

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται και οι εθνικές ομάδες αρχίζουν να ανακοινώνουν τις τελικές αποστολές τους για τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5), η Κροατία γνωστοποίησε τους 26 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ζλάτκο Ντάλιτς για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Λούκα Μόντριτς να ηγείται φυσικά της αποστολής.

Από τις επιλογές του Ομοσπονδιακού τεχνικού ξεχώρισαν και οι απουσίες παικτών που συνδέονται με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, εκτός έμεινε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς της ΑΕΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική 26άδα.

Ο πολύπειρος Λούκα Μόντριτς παραμένει το μεγάλο σημείο αναφοράς της «Χρβάτσκα», η οποία προκρίθηκε αήττητη στην τελική φάση του Μουντιάλ και ταξιδεύει με υψηλές φιλοδοξίες στη διοργάνωση.

Η Κροατία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αγγλία στις 17 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Παναμά στις 24 Ιουνίου και τη Γκάνα στις 27 Ιουνίου για τη φάση των ομίλων.

Αναλυτικά η αποστολή της Κροατίας

Τερματοφύλακες: Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, Ντόμινικ Κοτάρσκι, Ίβορ Πάντουρ, Ίβιτσα Ίβουσιτς.

Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ, Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ, Γιόσιπ Στάνισιτς, Γιόσιπ Γιουράνοβιτς, Μπόρνα Σόσα, Γιόσιπ Σούταλο, Λούκα Βούσκοβιτς, Μάριν Πόνγκρατσιτς.

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς, Αντρέι Κράμαριτς, Μάριο Πάσαλιτς, Νίκολα Βλάσιτς, Ματέο Κόβατσιτς, Λόβρο Μάγιερ, Νίκολα Μόρο, Πέταρ Σούσιτς.

Επιθετικοί: Άντε Μπούντιμιρ, Πέταρ Μούσα, Ιβάν Πέρισιτς, Ίγκορ Ματάνοβιτς, Φράνιο Ιβάνοβιτς, Μίσλαβ Όρσιτς.

