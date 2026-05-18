Πλήγμα στην Ισπανία ενόψει Μουντιάλ: Χειρουργείο και τέλος η χρονιά για τον Φερμίν Λόπεζ
Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Φερμίν Λόπεζ, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό να τίθεται εκτός πλάνων του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για το επερχόμενο Μουντιάλ.
Το επερχόμενο Μουντιάλ είναι προ των πυλών, με 24 ημέρες να απομένουν για τη σέντρα στο μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού.
Λίγες εβδομάδες πριν την εκκίνηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία ενημερώθηκε μέσω ανακοίνωσης της Μπαρτσελόνα πως ο Φερμίν Λόπεζ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου καθώς υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο οστό του δεξιού ποδιού στον αγώνα κόντρα στη Μπέτις (3-1, 17/5).
Ο Φερμίν αναένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες με την εξέλιξη να προκαλεί πονοκέφαλο στον ομοσπονδιακό τεχνικό Λουίς Ντε Λα Φουέντε, καθώς ο 23χρονος θα έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.