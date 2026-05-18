Άρης: Αναβολή στη συνάντηση Γρηγορίου - Καρυπίδη

Αναβολή μερικών ημερών πήρε η συνάντηση του Καρυπίδη με τον Γρηγορίου με φόντο την παραμονή του τεχνικού στον Άρη.

Αλλαγή δεδομένων προέκυψε στην προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στον Θοδωρή Καρυπίδη και τον Μιχάλη Γρηγορίου, που αφορά το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ραντεβού των δύο ανδρών ήταν αρχικά προγραμματισμένο για σήμερα, ωστόσο αποφασίστηκε να μεταφερθεί χρονικά για τα τέλη της εβδομάδας.

Παρά τη μετάθεση της συνάντησης, δεν προκύπτει κάποια αρνητική εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση παραμονής του Έλληνα προπονητή στον πάγκο των «κιτρίνων».

Αντίθετα, όλα δείχνουν πως το τελικό τετ-α-τετ ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ και τον Μιχάλη Γρηγορίου αναμένεται να επιβεβαιώσει τη συνέχιση της συνεργασίας τους και για τη νέα σεζόν.

