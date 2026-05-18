Επίσημο: Μένει στην Μπαρτσελόνα έως το 2028 το Φλικ

Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την παραμονή του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της ομάδας έως το 2028.

Ο Γερμανός τεχνικός, που έχει αλλάξει αγωνιστικά την εικόνα των «μπλαουγκράνα» και έχει επαναφέρει την ομάδα σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς.

Ο Τζοάν Λαπόρτα θεωρεί πως ο Γερμανός προπονητής αποτελεί τον ιδανικό άνθρωπο για να οδηγήσει ξανά την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της Ευρώπης και για αυτό προχώρησε άμεσα στην επέκταση της συνεργασίας τους.

Παρότι ο Φλικ δεσμευόταν ήδη με συμβόλαιο μέχρι το 2027, οι Καταλανοί αποφάσισαν να του προσφέρουν νέο πολυετές deal, επεκτείνοντας τη συμφωνία έως το 2028.

Μάλιστα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στη νέα συμφωνία υπάρχει και προοπτική επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία της ομάδας.

