Κοϊτά: «Να πάμε για κάτι μεγαλύτερο του χρόνου»

O Αμπουμπακαρί Κοϊτά αναδείχθηκε MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (1-1), με τον εξτρέμ από τη Μαυριτανία να συνοδεύει ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα με γκολ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κοϊτά μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το βραβείο του, για το συναίσθημα του Πρωταθλητή, αλλά και για τη.. δίψα που δημιουργεί αυτή η επιτυχία εν όψει της συνέχειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κοϊτά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το τρόπαιο του MVP, ακόμη περισσότερο όμως για τη συνολική απόδοση που είχε η ομάδα όλη τη χρονιά, είναι η πρώτη φορά που γίνομαι Πρωταθλητής οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και τα συναισθήματα είναι μοναδικά».

Πως νιώθει που είναι πρώτη φορά πρωταθλητής: «Εξαιρετικό συνάισθημα είναι αλήθεια ότι μου αρέσει πάρα πολύ που σηκώσαμε το τρόπαιο, ελπίζω και την επόμενη χρονιά να το καταφέρουμε γιατί αν το νιώσεις μια φορά το θες συνέχεια, είναι σαν «ναρκωτικό».

Για τους οπαδούς: «Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για την παρουσία τους, χωρίς αυτούς και την ώθηση που μας έδωσαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν δεν θα τα είχαμε καταφέρει οπότε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε το ίδιο την επόμενη χρονιά και αν μπορούμε και κάτι παραπάνω».