Ντουμπάι: «Έντονο ενδιαφέρον για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε»
Για ενδιαφέρον της Ντουμπάι προς την πλευρά του Γκέρσον Γιαμπουσέλε κάνει λόγο δημοσίευμα στην Ισπανία.
Το βραβείο της πιο… «busy» ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η Ντουμπάι BC, με την ομάδα από τα Εμιράτα να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα.
Μετά την επικείμενη συμφωνία για τον Τσάβι Πασκουάλ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, η Ντουμπάι συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Όσκαρ Ερέρος αναφέρει πως η ομάδα ενδιαφέρεται έντονα για τον Γάλλο σέντερ και θέλει να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.
Τις τελευταίες δύο σεζόν ο 30χρονος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σικάγο Μπουλς.