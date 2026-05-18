Ντουμπάι: «Έντονο ενδιαφέρον για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε»

Το βραβείο της πιο… «busy» ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η Ντουμπάι BC, με την ομάδα από τα Εμιράτα να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα.

Μετά την επικείμενη συμφωνία για τον Τσάβι Πασκουάλ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, η Ντουμπάι συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και φέρεται να ενδιαφέρεται έντονα για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όσκαρ Ερέρος αναφέρει πως η ομάδα ενδιαφέρεται έντονα για τον Γάλλο σέντερ και θέλει να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Τις τελευταίες δύο σεζόν ο 30χρονος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σικάγο Μπουλς.