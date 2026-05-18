ΟΦΗ: Το «καυτό» καλοκαίρι, το γηπεδικό και τα δικά του… παιδιά!

Η ονειρική σεζόν του ΟΦΗ μόλις τελείωσε, με τους Κρητικούς να κατακτούν το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας τους και συνάμα να μπαίνουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Οι Ομιλήτες θέλουν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ που έχουν και γι’ αυτόν τον λόγο αναμένεται ένα… καυτό καλοκαίρι μεταγραφικά. Παράλληλα υπάρχει και το θέμα του νέου γηπέδου, το οποίο θα πρέπει να λυθεί άμεσα για να μπορέσουν οι «ασπρόμαυροι» να έχουν σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Ένα μέλλον που μοιάζει πιο λαμπρό από ποτέ, με την ομάδα του Ηρακλείου να έχει «χτίσει» όλη τη χρονιά πάνω στα δικά της… παιδιά που δείχνουν ότι δεν έχουν ταβάνι.

Ο Λευτέρης Κοντεκάς ήταν ο τελευταίος που έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, με τον 17χρονο αμυντικό να έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της περσινής προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Η δύσκολη δουλειά του Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το αγωνιστικό κομμάτι στον ΟΦΗ, με τον έμπειρο προπονητή να καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο Έλληνας τεχνικός πρέπει να σκεφτεί ποιους θεωρητικά θα… κόψει, προκειμένου να γίνουν ανάλογες προσθήκες και ο Όμιλος να ανέβει επίπεδο.

Οι φήμες και τα δημοσιεύματα γύρω από τους ποδοσφαιριστές των Κυπελλούχων έχουν ξεκινήσει ήδη και πλέον μένε να φανεί ποιοι θα παραμείνουν στο ρόστερ, καθώς αρκετά συμβόλαια ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου.

Ώρα να μπουν βάσεις για το νέο γήπεδο

Η ιστορική επιτυχία του ΟΦΗ θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο και στο γηπεδικό, με τους Κρητικούς να έχουν κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις.

Η διοίκηση του συλλόγου, δηλαδή τόσο ο Μιχάλης Μπούσης, όσο και ο Ηλίας Πουρσανίδης βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αρχίσουν να γίνονται τα επόμενα βήματα.

Ο Δήμος του Ηρακλείου είναι θετικός και βρίσκεται στο πλευρό του συλλόγου για να γίνει το όνειρο πράξη και να ξεκινήσει η νέα εποχή.

Η «δεξαμενή» ταλέντων που δεν έχει όριο

Ο ΟΦΗ έχει μείνει πιστός στο πλάνο του υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, με τον σύλλογο να έχει παρουσιάσει όλη τη σεζόν ένα μείγμα εμπειρίας και νιάτων.

Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης κατέγραψαν τις περισσότερες συμμετοχές από τους «μικρούς», ωστόσο υπάρχουν κι άλλοι που έρχονται από πίσω.

Τελευταίος εξ αυτών ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο οποίος είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στην προετοιμασία στην Ολλανδία, ωστόσο ένα πρόβλημα τον είχε αναγκάσει να απουσιάσει σχεδόν όλη τη χρονιά. Ο 17χρονος αμυντικός δείχνει ότι ακολουθούν κι άλλοι από πίσω, με τον σύλλογο να έχει «χτίσει» πάνω στην Elite ακαδημία, την ώρα που αρκετές ομάδες προσπαθούν να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.