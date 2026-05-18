Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής των playouts
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play outs της Super League.
Στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμηρο και τον Πανσερραϊκό ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου.
Την αναμέτρηση της Κηφισιά με την ΑΕΛ θα διευθύνει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Από την άλλη, στο παιχνίδι του Παναιτωλικού απέναντι στον Αστέρας AKTOR, η ΚΕΔ επέλεξε τον Γιώργο Κόκκινο.
Αναλυτικά οι ορισμοί
Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Μόσχου και Κουμπαράκης.
Κηφισιά - ΑΕΛ
Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Πάτρας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Κατσικογιάννης και Γιουματζίδης.
Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR
Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος, Βοηθοί: Νίκζας και Κόλλιας, Τέταρτος: Ματσούκας, VAR: Αντωνίου και Φωτιάς.