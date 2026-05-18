Οι διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής των playouts

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τον ορισμό των διαιτητών για την 10η αγωνιστική των play outs της Super League.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play outs της Super League.

Στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμηρο και τον Πανσερραϊκό ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Την αναμέτρηση της Κηφισιά με την ΑΕΛ θα διευθύνει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Από την άλλη, στο παιχνίδι του Παναιτωλικού απέναντι στον Αστέρας AKTOR, η ΚΕΔ επέλεξε τον Γιώργο Κόκκινο.

Αναλυτικά οι ορισμοί

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Μόσχου και Κουμπαράκης.

Κηφισιά - ΑΕΛ

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Κολλιάκος και Πάτρας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Κατσικογιάννης και Γιουματζίδης.

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος, Βοηθοί: Νίκζας και Κόλλιας, Τέταρτος: Ματσούκας, VAR: Αντωνίου και Φωτιάς.

