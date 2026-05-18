Έπαιξε τένις με τον Τζόκοβιτς ο Τι Τζέι Σορτς

Τις δυνάμεις του στο τένις δοκίμασε ο Τι Τζέι Σορτς, έχοντας στο πλάι του τον κορυφαίο Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά και το ανερχόμενο αστέρι της ελληνικής αντισφαίρισης, Ραφαήλ Παγώνη.

Με τον θρύλο του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε ο άσος του Παναθηναϊκού Τι Τζέι Σορτς, έχοντας την ευκαιρία να εξασκήσει τις δυνατότητές του σε ένα άθλημα πέραν του μπάσκετ.

Ο Αμερικανός γκαρντ μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στα social media με τον Σέρβο τενίστα καθώς και με το ανερχόμενο αστέρι Ραφαήλ Παγώνη. Μάλιστα ο Σορτς χάρισε και μια φανέλα του στον 14χρονο «Ράφα» με τον ίδιο να ανταποδίδει με μία ρακέτα του!

«Δουλεύοντας στο νέο χόμπι μου. Σε ευχαριστώ για τη ρακέτα, Ραφαήλ Παγώνη», έγραψε χαρακτηριστικά στο story του.

«Ένας αδιαμφισβήτητος goat και ένας ανερχόμενος», συμπλήρωσε.

