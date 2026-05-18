«Δεν είναι απίθανη η επιστροφή Στρεφέτσα στην Κόμο»

Ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν την επιθυμία της Κόμο να κάνει και πάλι δικό της τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, 12 μήνες μετά την αποχώρηση του Βραζιλιάνου για τον Ολυμπιακό.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας είναι λάτρης του 29χρονου εξτρέμ, έχοντας εκφράσει και στο παρελθόν την δυσαρέσκειά του όταν αποχώρησε από το καλοκαίρι του 2025 για λογαριασμό των ερυθρόλευκων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο τελευταίο παιχνίδι της Πάρμα κόντρα στην Κόμο ο Στρεφέτσα επισκέφθηκε του πρώην συμπάικτες του, κάνοντας παράλληλα κουβέντες με τον αθλητικό διευθυντή και τον πρόεδρο της ομάδας.

Ο Στρεφέτσα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, χωρίς να είναι βέβαιο πως ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει το πράσινο φως για να παραμείνει στο ρόστερ.

Με τη φανέλα της Πάρμα με την οποία διανύει το δέυτερο μισό της σεζόν ως δανεικός ο Στρεφέτσα έχει καταγράψει 14 συμμετοχές με απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ.