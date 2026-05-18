Οριστικό: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ματίας Αλμέιδα

Ο Ματίας Αλμέιδα επιστρέφει στους πάγκους, καθώς αναλαμβάνει και επίσημα την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από τη Σεβίλλη βρήκε τη νέα του ποδοσφαιρική «στέγη» στο Μεξικό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η Μοντερέι επέλεξε τον Αργεντινό τεχνικό για να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο, ποντάροντας στην εμπειρία και τη φιλοσοφία του, που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

Ο Αλμέιδα επιστρέφει έτσι σε γνώριμα… λημέρια, καθώς το μεξικανικό ποδόσφαιρο δεν του είναι άγνωστο, έχοντας αφήσει έντονο το αποτύπωμά του κατά το παρελθόν με τη δουλειά του στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα.

Στη Μοντερέι καλείται πλέον να οδηγήσει την ομάδα ξανά σε τίτλους και διακρίσεις, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της αμερικανικής ηπείρου.