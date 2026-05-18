· Χάποελ Τελ Αβίβ

«Αφήνει τη EuroLeague για το NCAA ο Γιάμ Μάνταρ»

Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Γιαμ Μαντάρ αναμένεται να κάνει το βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, φτάνοντας σε συμφωνία με το κολέγιο της Λουιζιάνα.

Μετά τους Νιάνγκ και Σάντος, ο Γιάμ Μάνταρ είναι ο επόμενος που θα κάνει το βήμα για το NCAA και το LSU την επόμενη σεζόν, αφήνοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart», ο 25χρονος πλέον γκαρντ δέχθηκε εδώ και ημέρες κρούση από τους ιθύνοντες του Λουιζιάνα, με το κολέγιο να του προσφέρει το εξωπραγματικό ποσό των 5 εκατομμυρίων NIL deal το χρόνο.

Όπως σημειώνεται, ο Ισραηλινός ήταν δυσαρεστημένος από το χρόνο συμμετοχής του στη Χάποελ, με την προοπτική του NCAA να έρχεται την κατάλληλη στιγμή για τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν.

Σε 16 παιχνίδια στη φετινή EuroLeague ο Μάνταρ είχε κατά μέσο όρο 3.1 πόντους, 1.4 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ.

