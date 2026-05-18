Οι «τρομακτικές» εμφανίσεις του Τζόλη προσελκύουν... μεγαθήρια!

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο βελγικό πρωτάθλημα και πλέον συγκαταλέγεται στα πιο «καυτά» ονόματα της καλοκαιρινής μεταγραφικής αγοράς, με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, ειδικά μετά τα τελευταία του κατορθώματα.

Ο διεθνής εξτρέμ στο τελευταίο παιχνίδι της Κλαμπ Μπριζ πήρε... φωτιά πετυχαίνοντας ένα γκολ, ενώ παράλληλα μοίρασε και τρεις ασίστ, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο, οι δύο αγγλικοί σύλλογοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές για τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ, ο οποίος πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του.

Εντυπωσιακά νούμερα για τον Τζόλη στο Βέλγιο

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της Κλαμπ Μπριζ, καταγράφοντας 19 γκολ και 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Οι εμφανίσεις του στη Jupiler Pro League έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, με τον Τζόλη να θεωρείται πλέον ένας από τους πιο ανερχόμενους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η συνολική του παρουσία στο Βέλγιο είναι εξαιρετική, καθώς μετρά 40 γκολ και 40 ασίστ σε 105 συμμετοχές με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Η Κλαμπ Μπριζ ζητά ποσό... ρεκόρ

Η βελγική ομάδα εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Τζόλη μόνο με μία τεράστια πρόταση, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου.

Το σχετικό ρεκόρ ξεπερνά τα 36 εκατομμύρια ευρώ και οι άνθρωποι της Μπριζ θεωρούν ότι ο Έλληνας άσος μπορεί να το καταρρίψει μέσα στο καλοκαίρι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσιάζεται ως η ομάδα που πιέζει περισσότερο για την απόκτησή του, ενώ και η Άστον Βίλα παρακολουθεί στενά την υπόθεση.

Το γεγονός ότι αμφότεροι οι σύλλογοι θα συμμετάσχουν στο επόμενο Champions League ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς ο Τζόλης εμφανίζεται έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του.

Εκτός από τις αγγλικές ομάδες, ενδιαφέρον για τον διεθνή εξτρέμ υπάρχει και από τη Γιουβέντους, με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να έχουν ήδη προσθέσει το όνομά του στις μεταγραφικές τους λίστες.