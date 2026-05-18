ΠΑΣ Γιάννινα: Έφυγε από τη ζωή ο «θρυλικός» Τίτο Παστερνάκης

Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Τίτο Παστερνάκη ή Χοσέ Οσβάλντο Πάστερνακ, πρώην παίκτη της ομάδας, να αφήνει την τελευταία του πνόη σε ηλικία 78 ετών.

Ο Παστερνάκης ήταν ένας εκ των έξι Αργεντίνων που δημιούργησαν τον «Άγιαξ της Ηπείρου» στον ΠΑΣ Γιάννινα μαζί με τους Γκλασμάνη, Κοντογιωργάκη, Μοντέζ, Αλβαρέζ και Λίσα με προπονητή τον Γκόμεζ Ντε Φαρία.

Στον ΠΑΣ ο Παστερνάκης ήρθε το 1972 ενώ 50 χρόνια μετά το 2022 μαζί με την οικογένειά του επισκέφθηκε και πάλι την πόλη όπου έζησε αξέχαστες στιγμές και είχε τιμηθεί στο δημαρχείο της πόλης σε εκδήλωση βράβευσης παλαιμάχων, μιλόντας για όσα τον συνέδεαν με την πόλη και την ομάδα.

Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην πόλη Λα Πλάτα και χθες ο στενός του φίλος, Εδουάρδο Κοντογιωργάκης, ενημέρωσε για τον θάνατό του