Εθνική Ουκρανίας: Ανακοινώθηκε ο διάδοχος του Ρεμπρόφ

Το νέο της προπονητή βρήκε η εθνική Ουκρανίας, με την ομοσπονδία ένα μήνα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να ανακοινώνει τον Αντρέα Μαλντέρα στον πάγκο της, με συμφωνία για δύο χρόνια.

Ο Ιταλός αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος προπονητής, όντας μέχρι πρότινος βοηθός του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, συνεργαζόμενος μαζί του στην Μπράιτον (2022-2024) και στη συνέχεια στη Μαρσέιγ (2024-2026).

Ο 55χρονος τεχνικός ήταν επίσης μέλος του επιτελείου του Αντρέι Σεφτσένκο μεταξύ 2016 και 2021.

Η Ουκρανία απέτυχε να προκριθεί στο Μουντιάλ και έτσι θα παίξει φιλικούς αγώνες εναντίον της Πολωνίας (31 Μαΐου.) και της Δανίας (7 Ιουνίου).