Κολύμβηση: Πρωταθλητής για 31η σερί χρονιά ο Ολυμπιακός

Ο ΑΟΠΦ, πάντως, κατόρθωσε να επιφέρει μία... ρωγμή στην απόλυτη κυριαρχία των «ερυθρόλευκων», κατακτώντας την πρώτη θέση στην επιμέρους κατάταξη των γυναικών.

Ο Στέργιος Μπίλας και ο Βαγγέλης Ντούμας ήταν οι μόνοι αθλητές που κατάφεραν να ολοκληρώσουν με το απόλυτο νικών τις ατομικές συμμετοχές τους (η ΚΟΕ έχει θέσει περιορισμό τριών αγωνισμάτων για κάθε αθλητή/τρια), ενώ η 4η και τελευταία ημέρα των αγώνων επιφύλαξε δύο πανελλήνια ρεκόρ κατηγοριών (Κ23 και κορασίδων), αμφότερα στα 100μ. ελεύθερο γυναικών.

Ο Στέργιος Μπίλας κέρδισε «στη χεριά» τον Ανδρέα Βαζαίο στον τελικό των 100μ. ελεύθερο και επανέλαβε το «τρεμπλ» που είχε πετύχει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας και στα τρία αγωνίσματα στα οποία «έπεσε» (είχαν προηγηθεί οι νίκες του σε 50μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα). Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε σε 49.17, έναντι 49.23 του Βαζαίου, ο οποίος το Σάββατο (16/5) είχε πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση με 48.31, κολυμπώντας πρώτος στη «σκυταλοδρομία» 4Χ100μ. για την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου. Ο 32χρονος κολυμβητής εξασφάλισε πάντως ένα μετάλλιο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σε έβδομο διαφορετικό αγώνισμα στην πλούσια καριέρα του. Το τρίτο σκαλί του βάθρου μοιράστηκαν με χρόνο 49.74 δύο αθλητές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Μπολάνος και ο Φίλιππος Ανδριαδάκης, με τον τελευταίο να αναδεικνύεται παράλληλα νικητής στην κατηγορία νέων.

Ο άλλος αθλητής που πέτυχε το «3 στα 3» στη φετινή διοργάνωση ήταν ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος κυριάρχησε απόλυτα στα αγωνίσματα του προσθίου. Ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού πρώτευσε σήμερα και στα 200μ. με χρόνο 2:11.26, όχι μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ νέων και εφήβων που πέτυχε τον Φεβρουάριο (2:10.76), επιβεβαιώνοντας και το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων του Μονάχου. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «1-2» στο αγώνισμα, με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο να είναι δεύτερος -όπως και πέρυσι- με 2:12.80 και να κατακτά τον τίτλο στην Κ23. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Τσαλιαγκός της Ροής με 2:13.04, αφήνοντας τέταρτο και εκτός βάθρου τον Σάββα Θώμογλου του ΟΦΘ, που ήταν ο νικητής τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Δύο πανελλήνια ρεκόρ σημειώθηκαν στον τελικό των 100μ. ελεύθερο γυναικών, όπου πρώτευσε με χρόνο 54.82 η Γερμανίδα Νικόλ Μάιερ, η οποία αγωνίζεται με το σκουφάκι του Παλαιού Φαλήρου. Η Αννα-Αυγούστα Βλάχου του Ολυμπιακού ήταν δεύτερη με 55.03, πήρε το χρυσό στην Κ23 και παράλληλα κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών, το οποίο είχε οριστεί στο 55.63 όταν καθιερώθηκε από την ΚΟΕ η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία (το 2023). Την τρίτη θέση πήρε η 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου του Αιγάλεω ΑΟ, βελτιώνοντας εκ νέου το ρεκόρ κορασίδων με 55.70 (είχε κάνει 55.80 το πρωί και συνολικά κατέρριψε το ρεκόρ για τέταρτη φορά φέτος). Είναι πλέον μία... ανάσα μακριά από το ρεκόρ νεανίδων της Νόρας Δράκου (55.63), που «αντέχει» από το 2010.

Κολυμπώντας ελάχιστα πιο αργά από το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα στο "Ακρόπολις" (1:56.13), ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στα 200μ. πεταλούδα. Ο κολυμβητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια πέτυχε επίδοση 1:56.27, επιβεβαίωσε τα όρια για το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο του 2027, ενώ ήταν νικητής και στην κατηγορία νέων. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο 17χρονος Γιώργος Κάλανδρος του Ωκεανού, ο οποίος με 1:58.41 πήρε το ασημένιο μετάλλιο, έπιασε σε δεύτερο αγώνισμα (μετά τα 100μ.) το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων και «άγγιξε» το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (1:58.29) του Αλκη Κυνηγάκη. Ο τελευταίος εξασφάλισε την τρίτη θέση με 2:01.19, χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς στον Ολυμπιακό.

Η Αννα Ντουντουνάκη ηττήθηκε τις προηγούμενες ημέρες τόσο στα 50μ. όσο και στα 100μ. πεταλούδα, αλλά δεν έφυγε με... άδεια χέρια από το ΟΑΚΑ. Η 31χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία κούρσα στα 50μ. ύπτιο, πέτυχε ατομικό ρεκόρ και πήρε τη νίκη με 28.53, φτάνοντας τους 28 τίτλους στην καριέρα της στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Είναι η δέκατη συνεχόμενη χρονιά που το χρυσό μετάλλιο του αγωνίσματος παραμένει σε... πράσινα χέρια, με την -απούσα φέτος, λόγω εγχείρησης- Νόρα Δράκου να έχει κατακτήσει τα προηγούμενα εννέα (και άλλες δύο φορές πιο πριν ως αθλήτρια του Ωκεανού, συνολικά είχε έντεκα σερί νίκες). Η Δέσποινα Πυρίλη του Ολυμπιακού ήταν δεύτερη -για τέταρτη σερί χρονιά- με 28.97, ενώ η Ελένη Αντωνιάδου του ΠΑΟΚ, μετά τα χρυσά σε 100μ. και 200μ., πήρε το χάλκινο στο 50άρι με 29.21 και αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία νέων.

Οπως συμβαίνει πάντα στις εγχώριες διοργανώσεις, η Γεωργία Δαμασιώτη κολύμπησε χωρίς συναγωνισμό στα 200μ. πεταλούδα και εξασφάλισε τον πέμπτο πανελλήνιο τίτλο της στο αγώνισμα, «ισοφαρίζοντας» την Αννα Ντουντουνάκη. Η αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου πέτυχε χρόνο 2:11.24 και πήρε το χρυσό μετάλλιο και στην Κ23 (για τελευταία φορά, αφού από του χρόνου δεν θα ανήκει σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία). Την πλαισίωσαν στο βάθρο δύο κολυμβήτριες του Ολυμπιακού, η Αντωνία Ρακοπούλου με 2:17.41 (τρίτο ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα για τη 18χρονη) και η Αγγελική Ζαμαριά με 2:17.58, ενώ άξια αναφοράς είναι η τέταρτη θέση της 14χρονης Μελιτίνης Σατζάκη του Αιγάλεω ΑΟ, που τερμάτισε σε 2:21.05.

Εν τη απουσία του 12 φορές πανελληνιονίκη του αγωνίσματος, Απόστολου Χρήστου, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης του Παλαιού Φαλήρου ήταν το φαβορί στον τελικό των 50μ. ύπτιο και δικαίωσε μάλλον εύκολα τα προγνωστικά, κερδίζοντας με 25.28 το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση. Τον ακολούθησε ο 17χρονος Νίκος Παπαθεοδώρου του Ολυμπιακού με 25.69, ενώ οι υπόλοιποι ήταν πολύ πιο πίσω, με τον Λεωνίδα Σμετάνκιν του Ολυμπιακού να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο με 26.65 και τον Αγγελο Κολλιλέκα του Ωκεανού να αναδεικνύεται νικητής στην Κ23 με 26.76.

Η Ελένη Κοντογεώργου του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στα 200μ. πρόσθιο, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο για πέμπτη σερί χρονιά και όγδοη συνολικά στην καριέρα της, αν και ο χρόνος της (2:29.18) δεν την άφησε ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Η Χαρά Αγγελάκη του Παναθηναϊκού ήταν δεύτερη -για τέταρτη διαδοχική φορά- με 2:30.55 και πήρε το χρυσό στην Κ23, ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου του Παλαιού Φαλήρου (νικήτρια το 2021) συμπλήρωσε το βάθρο με 2:31.30.

Ο 17χρονος Κωνσταντής Χουρδάκης κατέκτησε τον παρθενικό τίτλο της καριέρας του στα 1.500μ. ελεύθερο, εμποδίζοντας τον Βασίλη Κακουλάκη να ολοκληρώσει το «τρεμπλ» στις μεγάλες αποστάσεις. Ο αθλητής του Ολυμπιακού πρώτευσε με 15:22.85 και επιβεβαίωσε το όριο για το Μόναχο, αφήνοντας τον 19χρονο κολυμβητή του ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση με 15:26.30 και... παρηγοριά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία νέων. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος του Ολυμπιακού ήταν τρίτος με 15:29.44. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, εν τη απουσία της κατόχου του πανελληνίου ρεκόρ Αρτέμιδας Βασιλάκη, αλλά και της περσινής νικήτριας Γεωργίας Μακρή που αποσύρθηκε, η Σοφία Ολίβια Κάρρας του Παλαιού Φαλήρου πήρε τη νίκη και στις δύο κατηγορίες με επίδοση 17:17.17, με δεύτερη τη Μαρία Ζαφειράτου του Ολυμπιακού (17:31.38) και τρίτη την Μαρία Γκάζγκα του Παλαιού Φαλήρου (17:32.58).

Ο ΑΟΠΦ μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τον τίτλο από τον Ολυμπιακό, πέτυχε όμως ένα σπάνιο "sweep" στα ομαδικά αγωνίσματα, καθώς επικράτησε σήμερα και στις mixed «σκυταλοδρομίες» 4Χ100μ. ελεύθερο και 4Χ100μ. μικτή ομαδική και ολοκλήρωσε τη διοργάνωση κερδίζοντας και τα οκτώ ομαδικά αγωνίσματα του προγράμματος. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ακολούθησαν στο δεύτερο και το τρίτο σκαλί του βάθρου και στα δύο αγωνίσματα. Στην Κ23, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στα 4Χ100μ. ελεύθερο νέων γυναικών και το Παλαιό Φάληρο στην αντίστοιχη κούρσα των νέων ανδρών.

Τα αποτελέσματα των τελικών της 4ης ημέρας (αναφέρονται και οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Κ23):

ΑΝΔΡΕΣ

100μ. ελεύθερο

1. Στέργιος Μπίλας (Ολυμπιακός) 49.17

2. Ανδρέας Βαζαίος (Παλαιό Φάληρο) 49.23

3. Φίλιππος Ανδριαδάκης (Ολυμπιακός) 49.74 (1ος Κ23)

. Παναγιώτης Μπολάνος (Ολυμπιακός) 49.74

5. Σταμάτης Παλαιοκρασσάς (ΗΠΑ/Παλαιό Φάληρο) 50.15 (2ος Κ23)

6. Χρήστος Κατραντζής (Παναθηναϊκός) 50.21

7. Νίκος Σπαθαράκης (Παλαιό Φάληρο) 50.56 (3ος Κ23)

8. Χρήστος Παπαδόπουλος (Παναθηναϊκός) 50.71

200μ. πεταλούδα

1. Απόστολος Σίσκος (Αθλ. Ακαδ. Αστέρια) 1:56.27 (1ος Κ23)

2. Γιώργος Κάλανδρος (ΑΟ Ωκεανός) 1:58.41

3. Αλκης Κυνηγάκης (Ολυμπιακός) 2:01.19

4. Ιάσων Ρούτουλας (ΣΚ Ροή) 2:01.92 (2ος Κ23)

5. Στέφανος Δημητριάδης (Παλαιό Φάληρο) 2:02.02

6. Κωνσταντίνος Στάμου (Παλαιό Φάληρο) 2:02.29 (3ος Κ23)

7. Σπύρος Ζαχαριάς (Ολυμπιακός) 2:02.51

8. Μάριος Βλαχάκης (ΑΣΚ Ντερή) 2:04.21

200μ. πρόσθιο

1. Βαγγέλης Ντούμας (Ολυμπιακός) 2:11.26

2. Μάριος Ζαφειρόπουλος (Ολυμπιακός) 2:12.80 (1ος Κ23)

3. Δημήτρης Τσαλιαγκός (ΣΚ Ροή) 2:13.04 (2ος Κ23)

4. Σάββας Θώμογλου (ΟΦΘ) 2:13.88

5. Δανιήλ Γιουρτζίδης (Παλαιό Φάληρο) 2:13.89

6. Βασίλης Χάρα (Παναθηναϊκός) 2:15.16

7. Βασίλης Σοφικίτης (Ολυμπιακός) 2:17.99 (3ος Κ23)

8. Νίκος Καρνομουράκης (ΣΚ Ροή) 2:18.80

50μ. ύπτιο

1. Βαγγέλης Μακρυγιάννης (Παλαιό Φάληρο) 25.28

2. Νίκος Παπαθεοδώρου (Ολυμπιακός) 25.69

3. Λεωνίδας Σμετάνκιν (Ολυμπιακός) 26.65

4. Ηλίας Παλαιολόγος (Εθνικός Π.) 26.67

5. Αγγελος Κολλιλέκας (ΑΟ Ωκεανός) 26.76 (1ος Κ23)

6. Αναστάσιος Μπίρκος (ΑΣ Κολεγίου Ντερή) 26.80

7. Αχιλλέας Καλκάνης (Παναθηναϊκός) 26.81 (2ος Κ23)

8. Παναγιώτης Ιωάννου (Ολυμπιακός) 26.94 (3ος Κ23)

1.500μ. ελεύθερο

1. Κωνσταντής Χουρδάκης (Ολυμπιακός) 15:22.85

2. Βασίλης Κακουλάκης (ΠΑΟΚ) 15:26.30 (1ος Κ23)

3. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (Ολυμπιακός) 15:29.44

4. Αγγελος Χριστοδούλου (Γλαύκος Περιστερίου) 15:48.40 (2ος Κ23)

5. Δημήτρης Βούλας (Παναθηναϊκός) 15:53.23

6. Νίκος Κακουλάκης (ΠΑΟΚ) 16:05.79

7. Αντώνης Σερζετάκης (Ωρίωνας Ηρακλείου) 16:08.58

8. Φίλιππος Θεοφιλόπουλος (Παλαιό Φάληρο) 16:09.59 (3ος Κ23)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ. ελεύθερο

1. Νικόλ Μάιερ (Γερμανία/Παλαιό Φάληρο) 54.82

2. Αννα-Αυγούστα Βλάχου (Ολυμπιακός) 55.03 ΝΠΡ Νέων Γυναικών (1η Κ23)

3. Νεφέλη Μπιλανάκου (Αιγάλεω ΑΟ) 55.70 ΝΠΡ Κορασίδων

4. Κυριακή Κοντού (Παλαιό Φάληρο) 56.74 (2η Κ23)

5. Νικόλ Μεριζάι (Αλβανία/ΝΟ Αλεξανδρούπολης) 57.05

6. Γεωργία Παυλοπούλου (Ολυμπιακός) 57.07

7. Τερέζα Κουρτέση (Νηρέας Κέρκυρας) 57.36

8. Ελένη Τούλα (Οδυσσέας Θεσ.) 57.86

...

9. Σπυριδούλα Καλαμπαλίκη (Παλαιό Φάληρο) 58.22 (3η Κ23)

200μ. πεταλούδα

1. Γεωργία Δαμασιώτη (Παλαιό Φάληρο) 2:11.24 (1η Κ23)

2. Αντωνία Ρακοπούλου (Ολυμπιακός) 2:17.41

3. Αγγελική Ζαμαριά (Ολυμπιακός) 2:17.58

4. Μελιτίνη Σατζάκη (Αιγάλεω ΑΟ) 2:21.05

5. Ξανθή Μητσάκου (Παλαιό Φάληρο) 2:21.26

6. Κατερίνα Τύμη (ΚΑ Νάουσας) 2:22.47

7. Παναγιώτα Γιαννακοπούλου (Ολυμπιακός) 2:22.52 (2η Κ23)

8. Ελευθερία Βασιλείου (Αιγάλεω ΑΟ) 2:23.18

...

18. Κυριακή Αλεξάκη (ΟΦΘ) 2:32.82 (3η Κ23)

200μ. πρόσθιο

1. Ελένη Κοντογεώργου (Ολυμπιακός) 2:29.18

2. Χαρά Αγγελάκη (Παναθηναϊκός) 2:30.55 (1η Κ23)

3. Νικόλ Παυλοπούλου (Παλαιό Φάληρο) 2:31.30

4. Μάνια Τασάκου (Ολυμπιακός) 2:32.90 (2η Κ23)

5. Αλεξάνδρα Δοξιάδη (ΑΟ Ωκεανός) 2:33.51

6. Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη (ΑΟ Ωκεανός) 2:33.79 (3η Κ23)

7. Ευθυμία Μαζαράκη (ΠΑΟΚ) 2:34.61

8. Αννα Μαρία Δασκαλάκη (Ηράκλειο 91) 2:35.42

50μ. ύπτιο

1. Αννα Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός) 28.53

2. Δέσποινα Πυρίλη (Ολυμπιακός) 28.97

3. Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ) 29.21 (1η Κ23)

4. Ευαγγελία Παπαδοπούλου (Παλαιό Φάληρο) 29.48 (2η Κ23)

5. Δήμητρα Καρατζόγλου (Παναθηναϊκός) 29.73 (3η Κ23)

6. Αναστασία Μπίρμπα (ΑΟ Ωκεανός) 30.13

7. Γαρυφαλλιά Χαροκόπου (Πανιώνιος) 30.33

8. Αννα Κορακή (Παλαιό Φάληρο) 30.41

1.500μ. ελεύθερο

1. Σοφία Ολίβια Κάρρας (Παλαιό Φάληρο) 17:17.17 (1η Κ23)

2. Μαρία Ζαφειράτου (Ολυμπιακός) 17:31.38 (2η Κ23)

3. Μαρία Γκάζγκα (Παλαιό Φάληρο) 17:32.58

4. Βαρβάρα Γκιουζέπα Πετροπούλου (Π. Φάληρο) 17:33.56 (3η Κ23)

5. Ειρήνη Ψαρουδάκη (Ωρίωνας Ηρακλείου) 17:38.62

6. Παρασκευή Μυλωνά (ΑΟ Ωκεανός) 17:43.82

7. Μαριάννα Φαρδέλλα (ΠΑΟΚ) 17:45.24

8. Κατερίνα Χρόνη (Ολυμπιακός) 17:45.35

ΜΙΚΤΑ

4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed

1. Παλαιό Φάληρο 3:50.20

(Μακρυγιάννης, Γκικόπουλος, Δαμασιώτη, Μάιερ)

2. Ολυμπιακός 3:53.12

(Ανδριαδάκης, Ντούμας, Βλάχου, Γ. Παυλοπούλου)

3. Παναθηναϊκός 3:55.70

(Καρατζόγλου, Χάρα, Ντουντουνάκη, Κατραντζής)

4. ΑΟ Ωκεανός 3:57.23

5. ΠΑΟΚ 4:01.04

6. Αθλητική Ακαδημία Αστέρια 4:04.93

7. Αιγάλεω ΑΟ 4:05.57

8. ΑΣ Κολεγίου Ντερή 4:05.81

4Χ100μ. ελεύθερο mixed

1. Παλαιό Φάληρο 3:29.61

(Βαζαίος, Στάμου, Δρασίδου, Μάιερ)

2. Ολυμπιακός 3:30.17

(Μπολάνος, Μπίλας, Πυρίλη, Βλάχου)

3. Παναθηναϊκός 3:36.38

(Αποστολάκος, Χρ. Παπαδόπουλος, Ζαϊμη, Ντουντουνάκη)

4. ΠΑΟΚ 3:37.94

5. ΑΟ Ωκεανός 3:40.98

6. ΑΣ Κολεγίου Ντερή 3:41.34

7. Αθλητική Ακαδημία Αστέρια 3:42.17

8. ΟΦ Νέας Ιωνίας 3:48.61

ΝΕΟΙ Κ23

4Χ100μ. ελεύθερο Νέων Γυναικών

1. ΠΑΟΚ 3:57.03

(Σκουτά, Αντωνιάδου, Φαρδέλλα, Μαζαράκη)

2. Παλαιό Φάληρο 3:58.07

(Χρ. Μητσάκου, Προβίδα, Σωτηρία, Ευ. Παπαδοπούλου)

3. Ολυμπιακός 4:00.80

(Βεριγάκη, Χριστοφακάκη, Γκέλη, Ραγκούση)

4Χ100μ. ελεύθερο Νέων Ανδρών

1. Παλαιό Φάληρο 3:29.15

(Πασχάλης, Κωνσταντόπουλος, Καλαποθαράκος, Παλαιοκρασσάς)

2. ΠΑΟΚ 3:30.21

(Β. Κακουλάκης, Φύκατας, Πέκος, Τσακτσίρας

3. Παναθηναϊκός 3:33.90

(Μάτσακας, Δ. Παπαδόπουλος, Ελ. Παπαδόπουλος, Γκογκόσης)