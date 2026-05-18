Με τον Αντόνισε της Κηφισιάς στο Μουντιάλ το Κουρασάο

Η αποστολή του Κουρασάο για το Μουντιάλ έχει... ελληνικό άρωμα.

Με τον Αντόνισε της Κηφισιάς στο Μουντιάλ το Κουρασάο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κουρασάο θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και μαζί με την εθνική ομάδα της χώρας θα βρεθεί στη μεγάλη διοργάνωση και ο Αντόνισε της Κηφισιάς.

Ο ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας συμπεριλήφθηκε κανονικά στην τελική αποστολή που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντικ Άντβοκαατ για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η παρουσία του Αντόνισε στην αποστολή του Κουρασάο αποτελεί μία σημαντική προσωπική επιτυχία για τον ίδιο, αλλά και μία ξεχωριστή στιγμή για την Κηφισιά, που θα έχει εκπροσώπηση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η παρουσία του Ντικ Άντβοκαατ στον πάγκο του Κουρασάο, καθώς ο πολύπειρος Ολλανδός τεχνικός γίνεται ο γηραιότερος προπονητής που θα συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

https://www.instagram.com/p/DYe60yqjJc-/
COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Αγκαλιά με τον τίτλο η Άρσεναλ

23:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα, στη θέση του ο Μαρέσκα!

23:30 MUNDIAL

Με τον Αντόνισε της Κηφισιάς στο Μουντιάλ το Κουρασάο

23:02 EUROLEAGUE

Οριστικό: «Ο Πασκουάλ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα πως πάει στη Ντουμπάι» - Το ποσό που θα πληρώσει

22:29 SUPER LEAGUE 2

Αναλαμβάνει την Ελλάς Σύρου ο Θανάσης Στάικος

21:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Άρσεναλ - Μπέρνλι

21:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δυνατά για Νέστρουπ με τις... ευλογίες του Ζέκα - «Άμεσος και απαιτητικός προπονητής»

21:08 ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια στο ύπτιο η Ντουντουνάκη του Παναθηναϊκού

20:42 SUPER LEAGUE

Γιαζίτσι: «Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει μία οικογένεια»

20:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΣ Γιάννινα: Έφυγε από τη ζωή ο «θρυλικός» Τίτο Παστερνάκης

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ματίας Αλμέιδα

19:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Στο κόλπο για την απόκτηση του Μίγια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας