Με τον Αντόνισε της Κηφισιάς στο Μουντιάλ το Κουρασάο

Το Κουρασάο θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και μαζί με την εθνική ομάδα της χώρας θα βρεθεί στη μεγάλη διοργάνωση και ο Αντόνισε της Κηφισιάς.

Ο ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας συμπεριλήφθηκε κανονικά στην τελική αποστολή που ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντικ Άντβοκαατ για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η παρουσία του Αντόνισε στην αποστολή του Κουρασάο αποτελεί μία σημαντική προσωπική επιτυχία για τον ίδιο, αλλά και μία ξεχωριστή στιγμή για την Κηφισιά, που θα έχει εκπροσώπηση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η παρουσία του Ντικ Άντβοκαατ στον πάγκο του Κουρασάο, καθώς ο πολύπειρος Ολλανδός τεχνικός γίνεται ο γηραιότερος προπονητής που θα συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.