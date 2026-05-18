Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα, στη θέση του ο Μαρέσκα!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους -μεταξύ των οποίων έξι Premier League και ένα Champions League- πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τους «πολίτες» στο τέλος της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η ομάδα του Μάντσεστερ δέχθηκε την απόφαση του Καταλανού, παρότι έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι το 2027 και, μάλιστα, έχει ήδη δώσει τα «χέρια» με τον αντικαταστάτη του.

Αυτός θα είναι ο Ιταλός πρώην τεχνικός της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα.

Ο 55χρονος προπονητής, που αποχώρησε από τους «Μπλε» πριν από λίγους μήνες, έχοντας κάτσει στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου για 92 αγώνες, φέρεται να έχει πει εδώ και καιρό το «ναι» στη Σίτι.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού οδήγησε την Τσέλσι σε δύο τρόπαια, στην κατάκτηση του Europa League, αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.