Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια στο ύπτιο η Ντουντουνάκη του Παναθηναϊκού

Το 28ο χρυσό μετάλλιο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης πανηγύρισε η Άννα Ντουντουνάκη.

Η Αννα Ντουντουνάκη ηττήθηκε τις προηγούμενες ημέρες τόσο στα 50μ. όσο και στα 100μ. πεταλούδα, που είναι το βασικός της αγώνισμα, αλλά δεν έφυγε με... άδεια χέρια από το ΟΑΚΑ.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία κούρσα στα 50μ. ύπτιο, πέτυχε ατομικό ρεκόρ και πήρε τη νίκη με 28.53, φτάνοντας τους 28 τίτλους στην καριέρα της στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Είναι η δέκατη συνεχόμενη χρονιά που το χρυσό μετάλλιο του αγωνίσματος παραμένει σε... πράσινα χέρια, με την -απούσα φέτος, λόγω εγχείρησης- Νόρα Δράκου να έχει κατακτήσει τα προηγούμενα εννέα (και άλλες δύο φορές πιο πριν ως αθλήτρια του Ωκεανού, συνολικά είχε έντεκα σερί νίκες).

Η Δέσποινα Πυρίλη του Ολυμπιακού ήταν δεύτερη -για τέταρτη σερί χρονιά- με 28.97, ενώ η Ελένη Αντωνιάδου του ΠΑΟΚ, μετά τα χρυσά σε 100μ. και 200μ., πήρε το χάλκινο στο 50άρι με 29.21 και αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία νέων.

