Παναθηναϊκός: Αλλαγή φιλοσοφίας με νεαρό και φιλόδοξο τεχνικό - Γιατί κατέληξε στον Νέστρουπ

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ήδη οι «πράσινοι» εντείνουν τις επαφές για τον αντικαταστάτη του.

Αυτό που απομένει είναι μια συνάντηση με τον Ισπανό και τους εκπροσώπους του, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής της προκειμένου να ανακοινωθεί το διαζύγιο.

Στο ΜΠΙΦ της Δευτέρας (18/5), αποκαλύφθηκε το προφίλ προπονητή που αναζητά ο Παναθηναϊκός.

Στέφανος Κοτσόλης και Φράνκο Μπαλντίνι έχουν αποφασίσει να πάνε σε κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που πρέσβευε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Το Τριφύλλι θέλει να επενδύσει σε έναν νεαρό προπονητή, με φιλοδοξίες να κατακτήσει τίτλους και να αφήσει τη σφραγίδα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Απαραίτητο, είναι να έχει επιθετικούς προσανατολισμούς στο στιλ παιχνιδιού του, αλλά και να έχει «γεύση» από πρωταθλητισμό και την πίεση που υπάρχει σε αυτούς τους συλλόγους.

Η λύση που έχει προκρίνει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα στον πάγκο του είναι και ο Γιάκομπ Νέστρουπ, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Κάρλος Ζέκα, αλλά και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος έχει καλό δίκτυο πληροφοριών στη Σκανδιναβία.

Και η αλήθεια είναι πως βλέποντας το προφίλ και την καριέρα του, συμπληρώνει πολλά από τα... κουτάκια στα «θέλω» του Παναθηναϊκού.

Ποιος είναι ο Νέστρουπ

Πρόκειται για έναν 38χρονο τεχνικό, γεννημένο στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, παίζοντας στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, στη Στάβανγκερ (Νορβηγία), στη Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) και στη Φρέμαντ Αμάγκερ (Δανία).

Ωστόσο, λόγω τραυματισμών κι ενός τροχαίου ολοκλήρωσε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Το πάθος του για το ποδόσφαιρο ήταν μεγάλο και δυο χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προπονητική, πιάνοντας δουλειά στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης. Έμεινε εκεί για πέντε χρόνια και το 2018 έπιασε δουλειά ως βοηθός στην πρώτη ομάδα. Σε αυτό το πόστο έμεινε για έναν χρόνο, καθώς του δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην Βίμπουργκ.

Εκεί βρέθηκε για ενάμιση χρόνο μετρώντας 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες σε 52 παιχνίδια με γκολ 112-61 υπέρ και αγαπημένο σχηματισμό το 4-4-2. Κατέκτησε τον τρίτλο στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, όμως στα μισά της επόμενης σεζόν αποχώρησε.

Κι αυτό γιατί επέστρεψε στην Κοπεγχάγη ως βοηθός του Γενς Θόρουπ, μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2022 όταν και προάχθηκε σε πρώτο προπονητή.

Παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας για μία τετραετία κερδίζοντας δύο νταμπλ τις σεζόν 2022-2023 και 2024-2025.

Φέτος, ωστόσο, αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο, καθώς τερμάτισε μόλις στην 7η θέση στο πρωτάθλημα, χάνοντας το Κύπελλο στον τελικό από την Μίντιλαντ, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ έμεινε στην 31η θέση.

Το αγαπημένο του 4-4-2 και ο Ζέκα

Ο 38χρονος Δανός, λάτρης του 4-4-2 και του επιθετικού ποδοσφαίρου έχει εξαιρετική σχέση με τον Πορτογάλο τιμ μάνατζερ του Τριφυλλιού, καθώς είχαν συνεργαστεί στη Κοπεγχάγη, από την οποία ο νεαρός προπονητής αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Ζέκα τον Σεπτέμβριο του 2022, λίγες ημέρες μετά την πρόσληψη του Νέστρουπ από την Κοπεγχάγη, εκφράζοντας την ικανοποίηση του, για τον τρόπο που εργάζεται.

«Ο Νέστρουπ είναι ένας άμεσος και απαιτητικός προπονητής, ο οποίος δεν ικανοποιείται με τίποτα λιγότερο από το 100% της προσπάθειας και της συγκέντρωσης όλων μας. Ταυτόχρονα, είναι πολύ ειλικρινής και μπορείς να μιλήσεις μαζί του για όλα που απασχολούν το γκρουπ. Είχαμε ποιοτικές προπονήσεις και συναντήσεις μαζί του», είχε πει ο Πορτογάλος.

Από την πλευρά του ο Δανός τεχνικός είχε δηλώσει για τον Ζέκα, μετά τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του: «Όλη η ομάδα είναι επηρεασμένη από αυτό που συνέβη και σκεφτόμαστε τις συνέπειες για τον Κάρλος. Είναι τραγικό ένας τόσο σπουδαίος παίκτης και μια ακόμη πιο σπουδαία προσωπικότητα να παθαίνει έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό. Δίνει καθημερινά τα πάντα για την ομάδα, ειδικά σε δύσκολες περιόδους. Στα 33 του, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό πέρσι και είναι δύσκολο να επιστρέψεις σε αυτή την ηλικία, αλλά χάρη στον χαρακτήρα του επέστρεψε στην ομάδα. Τον αγκάλιασα, αλλά δε μιλήσαμε. Ήταν πολύ αναστατωμένος».